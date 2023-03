CIG denuncia "represión" contra un delegado sindical acusado por un piquete na folga da conserva en Cambados

Concentración da CIG ante os xulgados da Parda © Mónica Patxot Concentración da CIG ante os xulgados da Parda © Mónica Patxot

A folga indefinida de letrados da administración de xustiza que comezou o pasado mes de xaneiro obrigou este xoves para suspender un xuízo previsto no Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra contra un delegado sindical acusado de provocar un accidente nunha fábrica conserveira de Cambados en febreiro do ano 2022.

O acusado é delegado de CIG e membro da comisión negociadora do convenio do sector conserveiro que en febreiro de 2022 e unha empresa de Cambados culpabilízao dun accidente rexistrado no interior da súa conserveira de Cambados durante un piquete informativo realizado durante a folga de traballadores deste sector.

Este xoves, coincidindo coa hora prevista para o inicio do xuízo, as 10.00 horas da mañá, o sindicato CIG convocou unha concentración de apoio a este traballador. Unha vez que se coñeceu a suspensión do xuízo, levantouse a concentración, coa intención de volver organizala cando se volva a sinalar. De momento, non hai nova data.

Mar Vila, da FGAMT-CIG da comarca do Salnés, enmarcou a denuncia desta conserveira nun clima de "represión sindical", pois se refire a un piquete informativo realizado nos últimos días da folga do sector de febreiro de 2022 nunha empresa que non ten representación sindical e que agora quere "culpabilizar á CIG" e "sacar rédito económico", pois só piden diñeiro.

Segundo explicou esta delegada sindical #ante os xulgados da Parda, tratouse dun piquete mixto de todos os sindicatos no que quedaron no exterior da fábrica con megafonía e repartición de folletos informativos e, con todo, ao traballador acusado responsabilízanlle dun accidente ocorrido no interior da conserveira.

Así, asegura que todos os piquetes foron "pacíficos" e non se produciron incidentes. Ademais, estiveron sempre no exterior da fábrica, de modo que aseguran que nunca puideron causar ese accidente que lles reprochan, no que resultou ferida unha persoa que foi trasladada a un centro médico.

"Non ten sentido", insiste Mar Vila, que lembra que "o dereito á folga é un dos máximos compoñentes que hai que respectar" e que permite garantir os dereitos dos traballadores e as súas loitas.

Asegura, ademais, que non hai probas, por iso é polo que só trátase dunha cuestión de "represión sindical" dunha empresa que non quería garantir o dereito á folga aos seus traballadores. Veno, ademais, un "ataque directo" ao sindicato CIG, pois nese piquete había máis sindicatos e só os acusan a eles.