Polonia aplaude o "exemplar" comportamento do Museo de Pontevedra na restitución dos cadros expoliados polos nazis

Cerimonia de restitución das pinturas da "Mater Dolorosa" e o "Ecce homo" © Deputación de Pontevedra Cerimonia de restitución das pinturas da "Mater Dolorosa" e o "Ecce homo" © Deputación de Pontevedra Cerimonia de restitución das pinturas da "Mater Dolorosa" e o "Ecce homo" © Deputación de Pontevedra Cerimonia de restitución das pinturas da "Mater Dolorosa" e o "Ecce homo" © Deputación de Pontevedra Cerimonia de restitución das pinturas da "Mater Dolorosa" e o "Ecce homo" © Deputación de Pontevedra

"É un día de gran satisfacción porque termina un proceso importante dos últimos anos. Volven a casa os magníficos cadros de Bouts e van volver a colgar onde estaban antes de ser espoliados", dixo este venres o vicepresidente polaco e ministro de Cultura, Piort Glinski, na cerimonia de restitución as pinturas da "Mater Dolorosa" e o "Ecce homo" roubadas polos nazis e que se atopaban no Museo de Pontevedra.

Neste acto institucional, que se desenvolveu no castelo de Goluchów, o ministro polaco destacou a "profesionalidade" mostradas en todo momento polas autoridades españolas.

Piort Glinski tamén expresou o seu desexo de que os futuros procesos de restitución con outros países implicados "se leven a cabo do mesmo xeito, o que ata o de agora non está a ser o caso".

A esta cerimonia tamén asistiu a ministra polaca de Familia Marlena Malag; o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera; o director do Museo de Pontevedra, José Manuel Rey; a deputada de Memoria Histórica María Ortega; o deputado de Economía Carlos López Font; o embaixador español, Ramiro Fernández; o director xeral de Patrimonio Cultural español, Isaac Sastre, así como o director do Museo Nacional de Poznan, Tomasz Lecki.

"Estamos orgullosos do que fixemos e volveriámolo a facer", dixo César Mosquera no seu discurso no que expresou o orgullo da boa vontade que guiou toda a operación asegurando que no Museo de Pontevedra "non sentirían tranquilos" ao saber que tiñan no seu poder "obras produto dun espolio". De modo que, a devolución decidiuse antes mesmo da petición formal do goberno polaco.

Mosquera explicou que esta devolución tamén é froito da "xustiza histórica" e da "coherencia política" dado o proceso de recuperación da memoria histórica en que está implicada a propia Deputación, polo que resultou "fácil" decidirse a "colaborar no proceso de restitución do patrimonio histórico doutro país".

Pola súa banda, o director do Museo de Pontevedra, José Manuel Rey, incidiu en que, tras a sorpresa causada ao descubrir a verdadeira orixe dos cadros, non tiveron dúbida de que había que "proceder á súa restitución o máis rápido posible".

José Manuel Rey tamén compartiu a súa esperanza en que "a repercusión internacional" alcanzada por este caso para que outros países fagan o mesmo. E tamén subliñou que a colaboración aberta co goberno polaco e o Museo Nacional de Poznan "abre ventás" para novas oportunidades de traballo conxunto.

O embaixador celebrou que as pinturas "xa están na casa" e recalcou o valor simbólico que a devolución das pinturas ten no contexto europeo e en especial as boas relacións entre España e Polonia. Igualmente, Isaac Xastre de Diego, apuntou que tras esta restitución, o castelo onde permanecerán as obras convértese nun "símbolo da amizade europea".