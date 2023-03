O PP reivindica a súa xestión na posta en marcha do Polígono de Barro

O portavoz do grupo provincial do Partido Popular, Jorge Cubela saíu ao paso das declaracións da presidenta da Deputación, Carmela Silva, nas que instaba á Xunta a habilitar solo industrial na provincia.

A Deputación xa logrou adxudicar, ao longo dos últimos anos, un total de 57 parcelas do seu polígono empresarial de Barro, o que supón o 75% de todos os solares dispoñibles.

Jorge Cubela destacou que "todo do que presumen foi construído por un Goberno do PP na Deputación de Pontevedra", presidida entón por Rafael Louzán. "Moitos dos que hoxe presumen deste proxecto, naquel momento mostraron as súas dúbidas e oposición", dixo.

A Deputación acaba de sacar ao mercado as últimas 19 parcelas dispoñibles. A presidenta provincial ha sinalado a "enorme demanda de solo industrial" e emprazou á Xunta a que "tome nota e poña en marcha proxectos potentes porque Barro está a piques de acabar coa posibilidade de ofrecer solo industrial".

A pesar de que Carmela Silva insiste en que "non é a nosa competencia", desde o Partido Popular lamentan que o Goberno provincial "non fixese os seus deberes para dar continuidade a este solo industrial, e agora, como de costume, volva botar a culpa ao Goberno galego".

Por último, o portavoz dos populares na Deputación engadiu que as declaracións de Carmela Silva "demostran que nin ela nin o PSOE confían xa nas falsas promesas de David Regades e de Zona Franca para desenvolver terreo industrial na provincia".