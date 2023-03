O proxecto para recuperar e pór en valor a torre da Lanzada ascende 88.000 euros

O proxecto para a protección, conservación, mantemento, rehabilitación, investigación e posta en valor da Torre da Lanzada xa ten proxecto e orzamento.

O Concello de Sanxenxo notificou esta semana que a actuación ascende a 88.126 euros e optará á liña de axudas do Programa de mellora da competitividade e de dinamización do Patrimonio Histórico con uso turístico no marco dos fondos europeos do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

A fortificación, último vestixio que se conserva hoxe en día do antigo castelo e que foi declarada Ben de Interese Cultural (BIC) en 1985, atópase case en contacto directo co mar e está exposta ás máis duras inclemencias do tempo que explican que o seu estado de conservación non sexa óptimo.

Con todo, a pesar da súa aparente fraxilidade, a pequena porción das ruínas atópase en liñas xerais en bo estado de conservación, segundo conclúe o estudo, despois de que en 2006 consolidásense os alzados principais e a roca que os sustenta, para así impedir o seu colapso, explican desde o Concello.

A actuación prevista está dividida en dous bloques. O primeiro está centrado nas estruturas visibles e xa restauradas anos atrás coa eliminación da vexetación e raíces en ambas as caras dos muros, así como a consolidación de estruturas, mentres que o outro se focalizará nos novos restos que poidan ser recuperados durante os traballos arqueolóxicos.

Tamén levarán a cabo unha prospección xeofísica non invasiva cun gradiómetro e así incrementar o coñecemento sobre as estruturas enterradas no xacemento e facilitar a planificación dunha intervención sobre o terreno. Con esta tecnoloxía detectarán estruturas non visibles en superficie.

Por último, indican desde o Concello que un dos obxectivos do proxecto é a divulgación do coñecemento da Torre. Para iso propoñen a integración de elementos tecnolóxicos dentro dunha experiencia na que as persoas visitantes poderán contemplar diferentes aspectos da torre e do seu contexto histórico ou do seu pasado como castelo/fortificación a través de realidade aumentada, visitas ao xacemento, redes sociais, cartelaría e mesmo a creación dun logotipo ou marca.