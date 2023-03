Lentes de realidade virtual para achegar os escolares de Vilaboa á arte e os museos

Programa 'El MUV en la escuela rural' no CRA de Vilaboa © Fundación María José Jove Programa 'El MUV en la escuela rural' no CRA de Vilaboa © Fundación María José Jove

O CRA Plurilingüe de Vilaboa é durante este curso académico un dos 8 centros educativos de Galicia seleccionados pola Fundación María José Jove para a segunda edición do programa piloto 'O MUV na escola rural', que busca facer máis accesible a cultura e a arte contemporáneo a escolares de escolas rurais.

Segundo explica a Fundación, foi seleccionado "pola metodoloxía do centro, caracterizada pola actividade protagonista do neno" e polo contacto permanente coa natureza no contexto rural, xunto co compromiso cos obxectivos de desenvolvemento sostible: sustentabilidade, saúde, ecosistemas terrestres ou igualdade de xénero.

En Vilaboa está desde o luns 27 de febreiro e permanecerá ata o 17 de marzo. Durante estas tres semanas, a Fundación habilita un espazo con computador e lentes de realidade virtual.

Ao poñerse as lentes, os menores penétranse no museo virtual e atópanse con obras pertencentes á Colección de Arte Fundación María José Jove. O museo acolle as obras en 3D e a través dos mandos, navégase polo museo virtual.

Os escolares poden ver obras de artistas como Berta Cáccamo, Menchu Lamas, Soledad Sevilla, Antonio Murado ou María Antonia Dans, entre outros.

Antes da chegada do MUV aos centros do CRA de Vilaboa, a Fundación impartiu unha serie de sesións de formación aos docentes e facilitoulles os recursos didácticos necesarios.

O CRA de Vilaboa está está formado por cinco escolas: Barciela (2 aulas), Bértola, Figueirido, Paredes e Pousada (2 aulas). As súas sete aulas son multigrado, con grupos mixtos de tres idades (3-4-5 anos) e o seu profesorado é itinerante.

Con esta iniciativa búscase tamén contribuír a eliminar algún dos obstáculos aos que estes centros enfróntanse día a día debido á distancia dos centros museísticos.