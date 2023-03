RADIO.- Culpable ou responsable? Outro dos sesgos cognitivos que revisamos no podcast 'A min tamén me pasa'

O psicólogo sanitario e sexólogo Carlos Márquez Barros completa neste programa de PontevedraViva Radio as explicacións sobre os sesgos ou distorsiones cognitivas. Como desenvolvía no podcast do pasado xaneiro, son pensamentos irracionais que distorsionan a realidade. Como son pensamentos automáticos, a mensaxe que nos damos cada persoa con eles o interiorizamos sen comprobar que sexan así realmente.

Se nos paramos a analizar eses pensamentos, difícil é poder afirmar que non caemos en boa parte deles. Exemplos de todo iso son: “se non organizo eu, será un desastre", "se me quixese non me diría que non", “cando viva comigo farei que sexa máis ordenado”, trátase de falacias de control, de xustiza, de cambio. Hai ocasións en que nos deixamos levar por un razoamento emocional, tamén xeramos expectativas sobre as nosas capacidades, habilidades ou condutas, estas adoitan empezar con: "debería...", "tería que...", "se fago isto, entón pasará...".

Igualmente a necesidade de ter sempre a razón é un sesgo cognitivo; a negación reiterada de erros ou debilidades, ou non diferenciar entre culpabilidade e responsabilidade. Con este podcast aprendemos a identificalos e o que é igual de importante a escoitarnos para ir corrixíndoos.

