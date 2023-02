O Concello de Poio reclama á Xunta a mellora da PO-308 tras rexistrase 209 accidentes no ano pasado

Accidente de tráfico en Combarro (Arquivo) © Policía Local de Poio Datos de accidentes na PO-308 © Policía Local de Poio

O Concello de Poio reclama á Xunta a mellora da PO-308 tras rexistrase no ano pasado máis de 200 accidentes, segundo informou este luns a concelleira de Seguridade Cidadá, Marga Caldas, nunha comparecencia este luns en Combarro para analizar o alto índice de sinistros que rexistra este vial ao seu paso polo municipio.

A concelleira presentou un informe elaborado pola Policía Local, no que se constata que 2022 foi o peor ano en canto a número de accidentes, feridos e falecidos desde 2017.

A edil do Goberno local sinalou que destes máis de 200 accidentes de todo tipo, a meirande parte só provocaron danos materiais, e que rexistráronse 69 feridos de carácter leve, tres de gravidade e outros tres falecidos. Sobre este último punto, Caldas puntualizou que dous destes falecementos tiveron lugar en tramos urbanos da vía de titularidade da Xunta de Galicia, na avenida de Andurique e en na de San Xoán.

O terceiro accidente mortal do 2022 tivo lugar no Covelo, na parroquia de Samieira, se ben aí as dilixencias foron responsabilidade da Garda Civil de Tráfico.

A concelleira de Seguridade Cidadá definiu como "alarmantes e moi preocupantes" estes datos, "que deixan claro que a PO-308 está lonxe de ser unha vía segura".

Para Marga Caldas as obras executadas pola Consellería de Infraestruturas no tramo da PO-308 ao seu paso por Poio son "insuficientes" e lamenta "a dobre vara de medir" da Xunta de Galicia xa que "nestes seis anos, mentres que en Sanxenxo a PO-308 xa está totalmente reformada ou executándose grandes actuacións" en Poio algúns dos puntos máis conflitivos como o centro de San Salvador, entre A Barca e A Porteliña, o núcleo de Combarro ou San Xoán "seguen a ser puntos negros polo elevado número de sinistros que se rexistran", recalcou a edil nacionalista.

Precisamente, a Avenida da Cruz e a Avenida da Costa, en Combarro, son dous dos lugares nos que a Policía Local constata un maior número de accidentes.