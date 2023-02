Adolescentes do Grove convértense en locutores de radio para loitar contra as inxustizas

Alumnado traballando no proxecto "Activistas polo mundo que queremos" © Agareso

Un grupo de case 80 alumnos de 3º e 4º da ESO do IES As Bizocas que participan este ano no proxecto de educación en valores "Activistas polo mundo que queremos" gravarán este martes varios programas de radio para loitar contra o machismo, os abusos ambientais ou o discurso de odio contra a migración e o colectivo LGTBIQ+.

En obradoiros anteriores aprenderon o que significa ser unha persoa activista tanto en Galicia coma noutras partes do mundo. Tamén reflexionaron sobre como as ferramentas comunicativas como a radio, pódenlles axudar no seu activismo.

Agora, como se fosen auténticos xornalistas, tras investigar e facer os guións das súas reportaxes, locutarán e gravarán os seus propios programas de radio de denuncia e transformación social.

Así o alumnado de O Grove súmase aos case 600 mozos que dende Pontevedra, Vigo, Oleiros e Coristanco participan este ano na 10º edición de "Activistas polo mundo queremos".

Este é un proxecto de educación para a cidadanía global que é posible grazas a unión de tres ONGDs, Solidariedade Internacional de Galicia, Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso) e Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) coa colaboración de Feitoría Verde e ao financiamento da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia.

"Activistas polo mundo que queremos" forma parte da plataforma de innovación educativa ‘Plan Proxecta’, impulsada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.