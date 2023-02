Pepa Pardo reclama actuacións de urxencia no Mercado de Abastos

Pepa Pardo con Rafa Domínguez e Guille Juncal no Mercado de Abastos © Partido Popular de Pontevedra - Arquivo

Pepa Pardo, concelleira do Partido Popular de Pontevedra, visitou nos últimos días o Mercado de Abastos da rúa Serra e manifesta que continúan observándose deficiencias nas instalacións.

Indica que "se ignoraron por completo os nosos avisos e non se fixo nada" neste espazo, a pesar de que o PP levou varias propostas ao pleno municipal. Por este motivo, reclama unha intervención de urxencia.

"Puidemos comprobar que todo segue igual", asegura a representante do partido da oposición no municipio. Entre as deficiencias que se detectan, segundo Pepa Pardo, atópase a falta de caixas de primeiros auxilios. Alerta tamén do non funcionamento dos montacargas.

Por último, sinala que os canos se atopan desbordadas e non desaugan. Explica que é necesaria unha actuación urxente para resolver estas carencias.