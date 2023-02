Cinco minutos de silencio polo aniversario da guerra en Ucraína

Concentración do alcalde e os ediles na entrada do Concello de Pontevedra © Isaac Cabanelas

Este venres tivo lugar na entrada do Concello de Pontevedra unha concentración en conmemoración do primeiro aniversario da guerra en Ucraína. Neste acto participaron o alcalde de cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, e numerosos concelleiros que forman parte dos dous partidos que compoñen o equipo de goberno do municipio.

Os edís, con Lores ao frente, gardaron cinco minutos de silencio. O alcalde, en declaraciones posteriores ao acto, puntualizou que "despois dun ano de guerra o que se ten demostrado é que as guerras non se solucionan máis que por vía diplomática".

Tamén incidiu en que "esta guerra o único que provoca é drama, mortos, xente desprazada e unhas consecuencias económicas que estamos sufrindo absolutamente todo o mundo" e pediu públicamente que "se fagan os esforzos máximos necesarios para conseguir a paz".

Lores concluiu as súas declaracións asegurando que "cantas máis armas, máis mortos. E ao final, a solución ten que ser diplomática".