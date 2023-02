Dispositivo especial de seguridade e recomendacións para o Entroido

A Policía Nacional activará en Pontevedra un dispositivo especial con motivo da celebración do Entroido en zonas onde esperan maior concentración de persoas e recomendan unha serie de medidas para gozar das festas da mellor forma posible.

Recomendan ter especial atención nas zonas onde haxa aglomeracións e así evitar roubos, xa que os descuideros aproveitan este tipo de situación para roubar e camuflarse mellor entre a xente e evitar a resposta da Policía. Ademais, ao ir disfrazadas e ocultando a súa cara facilita o labor destes ladróns, que aproveitan a proximidade e o contacto físico para apropiarse de efectos de valor. Neste caso, alertan de que adoitan actuar realizando pequenos empuxóns.

Aconsellan tamén prestar atención en terrazas e bares, onde non se debe deixar o bolso colgado no respaldo da cadeira e non se deixarán pertenzas de valor encima da mesa ou da barra.

Aos viandantes recoméndanlles asegurar as súas pertenzas cos bolsos cruzados na parte dianteira, deberase levar só o imprescindible e procuraranse evitar os obxectos de gran valor.

Alertan dos individuos que queren vendernos panos de papel, chisqueiros ou solicitan calquera tipo de axuda. En moitas ocasións, estas persoas buscan distraer a nosa atención e outro deles farase con algunha das nosas pertenzas. Tamén recomendan que, en caso de viaxar por vías estreitas, fágase afastado dos vehículos e co bolso cruzado cara ao lado contrario para así evitar ser vítimas de tiróns desde vehículo, moto ou bicicleta.

Son branco de ladróns os establecementos comerciais localizados en zonas de aglomeracións e recomendan ter especial atención cando haxa varias persoas en grupo e algunha acapare a atención dos empregados. A Policía recomenda non perder de vista a caixa rexistradora, aínda que haxa que desprazarse pola tenda para atender a algún cliente, e, se é posible tampouco dos obxectos expostos no comercio.

Nos caixeiros automáticos os autores de roubos poden colocarse preto e coller o diñeiro antes de que o fixeramos nós. Neste caso, recomendan que, se se está a tempo, anúlese a retirada de efectivo.

Alertan de que as aglomeracións poden provocar algún tipo de enfrenamiento violento e mesmo actos de vandalismo, polo que recomendan evitar este tipo de situacións e, en caso de verse envolvido nalgunha delas ou ser testemuña, avise inmediatamente ao corpo policial.

Tamén recomendan respectar a intimidade doutras persoas, evitar sacar fotos sen o seu consentimento e non divulgalas en redes sociais; á xente que vai con nenos aconséllanlle non perdelos de vista e, ata que o neno non aprenda os datos, apuntarllos nalgún lugar visible para que non poida extravialos e, finalmente, solicitan que, en caso de atopar a algún neno ou algunha persoa desvalida soa, póñase en coñecemento da Policía.