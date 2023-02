Pontevedra terá pleno de Debate do estado do municipio neste mandato

A presidenta da Comisión de Réxime Interior e portavoz do Goberno, Anabel Gulías, anunciou este mércores que a Corporación celebrará neste mandato un pleno de Debate do estado do municipio que convocará o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Os detalles trataranse nunha vindeira Xunta de portavoces.

A concelleira explicou ao remate da Comisión de Réxime interior que na sesión deste mércores tratouse unha moción do Partido Popular que solicita a modificación do Regulamento orgánico do pleno para celebrar o Pleno do estado da cidade.

O goberno municipal abstívose na votación por dous motivos: o primeiro porque "é imposible facer unha modificación do Regulamento e que estea lista para xa", e a segunda porque o grupo municipal do BNG foi o que impulsou a creación desde pleno que se incluíu no Regulamento do pleno do ano 1987, "e retirouse do Regulamento precisamente por proposta do PP e hoxe en 2023 reivindican, de novo, a introducción desta figura", indicaba Anabel Gulías.

"O PP e o señor Domínguez non ten as ideas moi claras, de todos os xeitos, estamos encantadas de dicir que vai a haber Pleno de estado do municipio neste mandato. O alcalde vai a facer esta proposta na Xunta de portavoces", concluíu a concelleira.