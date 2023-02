Eliminado un punto de vertedura de augas residuais na praia de Xiorto

A Xunta eliminou un punto de vertedura de augas residuais na praia de Xiorto cara á ría de Pontevedra, no concello de Poio.

Este foco foi localizado no marco das inspeccións rutineiras levadas a cabo polos técnicos do Programa de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia, na rede fluvial do municipio.

As distintas mostraxes efectuadas nos caudais de auga que son susceptibles de afectar ás zonas de baño permitiron detectar a existencia de contaminación á saída dunha rede de augas pluviais da rúa Ramón Encinas, que desemboca na citada praia.

Augas de Galicia notificoulle a situación ao Concello de Poio, inspeccionando de xeito conxunto cos técnicos municipais a rede de pluviais afectada. Esta inspección permitiu localizar unha incidencia nun rexistro que forma parte da infraestrutura de saneamento municipal que orixinaba filtracións de auga residual cara á liña de augas pluviais.

Nunha nova inspección, os técnicos da Xunta verificaron, mediante analítica, que as actuacións realizadas polo Concello na zona, permitiron o cese do foco e a emenda do vertedura.