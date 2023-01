Inminente inicio da humanización da rúa Ramón Encinas de Raxó

Rúa Ramón Encinas, en Raxó © Concello de Poio

Xa está todo listo para que dea comezo un dos proxectos de maior calado dos que se acometerán ao longo do presente mandato. O concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, confirmou este mércores que nos vindeiros días iniciaranse as obras de rehabilitación integral e humanización da rá Ramón Encinas, situada nas inmediacións do peirao de Raxó.

Trátase dunha actuación que conta cun orzamento que supera os 715.000 euros, e que se fai realidade grazas á obtención de fondos europeos do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE), dependente do Goberno central. Esta xestión permite cubrir o 80% da contía, mentres que o 20% restante será asumida polo Concello.

Xa está a instalarse a maquinaria e a retirar elementos da rúa para garantir o correcto desenvolvemento dos traballos.

A actuación será levada a cabo pola empresa Narom, logo de que a súa adxudicación fose aprobada a finais do mes de decembro.

"Sen dúbida este é un paso decisivo para cumprir co obxectivo que nos marcamos na recuperación da fachada costeira de Raxó, que se completará coa reforma do tramo do espazo portuario pertencente a Portos de Galicia, e no que o Concello tamén achega o 30% do orzamento", indica o edil do Goberno local. Cómpre lembrar que, precisamente, o convenio con Portos para facer realidade esa obra será aprobado no Pleno ordinario de xaneiro.

O proxecto prevé a pavimentación, con materiais sostibles e de gran calidade, nunha lonxitude de preto de 300 metros, ademais da creación de dúas zonas exclusivas para peóns, unha na parte máis próxima á praia e outra ás vivendas e locais existentes na zona, o que redundará nunha mellora da accesibilidade, facilitando o tránsito a pé e en bicicleta.