Pontevedra impulsa un cumio de alcaldes polo "deterioro que non para" na atención sanitaria

Con listas de espera "eternas", urxencias "colapsadas" ou persoal sanitario "desbordado". Ese é o panorama que, a diario, atópanse a pacientes da área de Pontevedra, segundo denunciou este venres o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. "Non é de recibo", dixo.

Ante este "deterioro que non para" da sanidade pública, Pontevedra decidiu convocar aos alcaldes e portavoces dos vinte municipios que integran o seu distrito sanitario a un cumio que se celebrará o vindeiro mércores 19 de xaneiro no Teatro Principal.

A esta reunión, segundo Fernández Lores, non se chamará aos concellos que dependen do Hospital do Salnés, Cambados, Catoira, A Illa de Arousa, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa, porque eles "xa fixeron a súa propia xuntanza".

"Hai unha preocupación na sociedade polo deterioro paulatino da sanidade pública", asegurou o alcalde pontevedrés, que sostén que a situación, tras a pandemia da covid-19, está "peor que antes", especialmente en Atención Primaria.

Neste cumio municipal, Pontevedra quere "coñecer a opinión de todo o mundo" sobre a realidade sanitaria en cada un dos concellos para, a continuación, poder trazar unha postura "común e razoable" en defensa do sistema público de saúde.

Lores insiste en que "non é normal todo o que está a pasar", polo que chamou a "petar na mesa" para que as autoridades sanitarias, tanto as estatais como as autonómicas, deteñan o "menoscabo" da sanidade pública en favor do sector sanitario privado.

A sanidade, insistiu o alcalde de Pontevedra, é un servizo público "fundamental" na que, para que funcione adecuadamente, "hai que investir nela" e defendela das "falacias e mentiras" dos que a levaron a unha situación "que vén de hai moitos anos".

Para frear esta deterioración, segundo Fernández Lores, hai que adoptar medidas "urxentes", entre elas, expor "seriamente" formar ao persoal sanitario "suficiente" para cubrir as necesidades futuras da sanidade galega ou reforzar a planificación.

Na situación actual, o persoal sanitario "apenas é capaz" de atender a todas as emerxencias que chegan, o que ademais está a provocar que se estea descoidando unha parte "importantísima" da sanidade como é a medicina preventiva.

"É conveniente que nos xuntemos todos e teñamos unha posición conxunta", sentenciou.