A demolición da Imprenta Provincial e o Parque de Maquinaria na Xunqueira da Gándara xa ten licenza e será "inminente"

A demolición da Imprenta Provincial e do Parque de Maquinaria da Deputación de Pontevedra na zona da Xunqueira dá Gándara será xa inminente despois de que o Concello de Pontevedra concedese licenza para a actuación.

A portavoz do Goberno Local, Anabel Gulías, informou este luns de que a primeira Xunta de Goberno do ano concedeu licenza para a demolición da Imprenta e xa na reunión do 19 de decembro autorizouse a do Parque de Maquinaria.

Estas dúas licenzas supoñen comezar o ano 2023 cunha "excelente noticia" e "con optimismo", pois supón xa dar os primeiros pasos para a recuperación ambiental da Xunqueira dá Gándara, na que se creará un bosque mixto con senllas de conexión e vaise a poder "recuperar ese espazo verde para o gozo da veciñanza de Pontevedra".

A Deputación xa contratou ambas as actuacións, de modo que Anabel Gulías confía en que a actuación "xa sexa inminente".

O Parque de Maquinaria ocupa unha superficie de 14.660 metro cadrados e demolición ten un orzamento de 1.335.569 euros, que sufragará a Deputación de Pontevedra.

A Imprenta Provincial ocupa unha superficie de 2.980 metros cadrados e a Deputación destinará á súa demolición 273.933 euros.

Anabel Gulías considera "importante" que se poida "seguir avanzando" na recuperación ambiental deste espazo natural, por iso é polo que aposta porq eue as tres administracións con implicacións na materia, o Concello, a Deputación Provincial e a Xunta de Galicia "poñámonos de acordo".

O ideal será, para a portavoz do Goberno local, "reverdecer" a zona, "volver ao seu estado orixinal" e lanza unha mensaxe á Xunta de Galicia, que aínda ten nesta zona dúas parcelas en uso, tendéndolle a man para completar a recuperación.

"Está no seu tellado facelo ou enredar", concluíu.