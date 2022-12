O Priorado de Arra contará cunha sala de ensaios de música

A Concellería de Cultura do Concello de Sanxenxo habilitará unha sala de ensaios tanto para uso individual de músicos en formación como para grupos pop-rock nunha das aulas da planta baixa do Priorado de Arra.

O departamento que dirixe Paz Lago dará resposta así a unha demanda cada vez maior por parte de máis dunha decena de grupos de músicos locais que non dispoñen dun espazo adecuado para poder desenvolver os seus proxectos.

O investimento total en mobiliario e acondicionamento da aula ascendeu a 21.675 euros dos que 8.000 foron subvencionados pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o resto sufragáronse con fondos municipais.

Entre as actuacións que se están realizando cabe destacar a instalación de trampas de graves, de paneis de absorción planos, de paneis de absorción con forma piramidal, de estores na parte baixa da xanela que eviten o rebote de son nos cristais e a instalación de moqueta. En canto ao equipamento, a sala contará cun piano dixital, amplificadores de guitarra e baixo, batería e sillín, así como caixas de inxección, mesa de son de 16 canles, sistema de gravación, 2 caixas de son con soportes, microfonía e auriculares, rack de madeira de 19” e micrófonos de ambiente.

O obxectivo é culminar a instalación a principios do próximo ano.

O Concello de Sanxenxo dispón, na actualidade, dunha sala de ensaios no Pazo de Emilia Pardo Bazán destinada e acondicionada para acoller a actividade de formacións grupais da Escola de Música Municipal e os ensaios da Banda de Música de Sanxenxo. Neste espazo xa non teñen cabida outras formacións musicais xa que requiren dun equipamento de son e back line específico co que agora contarán no novo local de ensaio.

O Concello sinala que é unha "aposta clara polos grupos locais de música" e sendo consciente das limitacións acústicas dos espazos actuais, a Concellería de Cultura quere apoiar o traballo destas agrupacións, que na súa maioría están formadas por xente nova, poñendo á súa disposición "un local adecuado onde poidan expresar a súa creatividade, inquietudes e manifestacións musicais".

Un proxecto que completaría xa outras accións que se están levando a cabo desde o Concello con eventos como a Raiarock, o Entroidorock ou os Concertos dá Cebola.

Ademais da creación deste espazo de ensaio, o obxectivo é ofrecer formación e exhibicións das creacións dos grupos aos usuarios desta sala, así como reforzar as sinerxias, non só entre os usuarios da sala, senón tamén con proxectos similares e eventos musicais locais.