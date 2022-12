A unión veciñal enche Paredes da maxia do Nadal e non falta nin o rosquilleiro

Iluminación de Nadal no barrio Portazgo de Paredes © Mónica Patxot Iluminación de Nadal no barrio Portazgo de Paredes © Mónica Patxot

Coa chegada de decembro, tamén regresou a maxia do Nadal ao barrio de Portazgo, na estrada vella de Paredes (Vilaboa). En 2020, en plena pandemia, os veciños decidiron xuntarse para poñer un pouco de cor a unhas festas que estaban a resultar difíciles e emprenderon entre todos un proxecto que, ano tras ano, vai crecendo: iluminar e decorar a súa rúa entre todos.

Este 2022 superáronse, incorporaron unha noria de tres metros e un tren e están a ser polo de atención de tantas persoas que mesmo atraeron a un rosquillero que cada tarde, cando se vai a luz solar e acenden a súa iluminación, coloca un posto de venda. E os veciños, "encantados".

A noria causa sensación porque mesmo funciona, pero non menos interese suscitan as randeeiras adornadas con luces, os bonecos de neve feitos con rodas ou troncos, unha cheminea de pallets, un acivro enorme decorado grilandas iguais colocadas en cada casa da rúa. Nin sequera son capaces de calcular cuantos loces utilizaron.

Unha das impulsoras da iniciativa é Carmela Bas, que se mudou a vivir ao barrio pouco antes de que xurdise esta unión veciñal para encher a rúa de lucerío. Empezou a decorar a súa casa de forma individual, pero pouco tardou en contaxiarse o entusiasmo e "ao final todos nos animamos, fomos animando uns a outros".

E de aí, da unión e da convivencia, nace a maxia. Este ano empezaron a traballar hai máis de dous meses. Cada tarde xuntábanse en talleres improvisados e, poñendo diñeiro cada un do seu peto, lograron decorar toda a rúa e darlle tanto brillo que, desde a estrada xeral, N-550, é imposible circular e non virar a cabeza asombrado polo colorido.

Son nove vivendas ao longo desa rúa e outras nove do outro lado e non hai ninguén que non se contaxiara de ganas de que esta rúa sobresaia cada ano un pouco máis. "Parece isto Nova York", din uns, e non faltan nunca as comparacións co Nadal de Vigo, recoñecido nos últimos anos en toda España.

Con todo, gústalles presumir de que, a diferenza de Vigo, "isto xerámolo os veciños, é manual o noso puro e duro e en Vigo danllo feito". Recoñecen que a súa rúa "é menos que Vigo", pero aseguran orgullosos que "isto de noite é unha pasada".

"É así como máxico. Chegas aquí e, para os nenos, é como entrar nun país de luceciñas. Veslle as caras e alucinan", relata Carmela con orgullo. E é que supón ver cumprido o obxectivo que buscaban cando empezaron con este proxecto: "Empezamos facelo por darlle alegría á rúa e pola convivencia e, ao final, encántanos que guste", sinalan.

O día 1 organizaron unha chocolatada para celebrar a inauguración da decoración e causou un auténtico furor. Desde entón, cada tarde é lugar de peregrinación habitual na que os visitantes se marabillan do traballo realizado.

Foron semanas de traballar acotío e, sobre todo, de risas e compadreo. "Os veciños rimos moito cando o facemos", aseguran.

E desas risas e esa unión veciñal, aos poucos, foi xurdindo este ano esa noria ou ese tren con dous vagóns, un cargado de agasallos e outro que exerce de Photocall do Nadal. Todo, segundo explican, feito a base de pallets e traballo en equipo. Uns desmontan as pezas, outros as van pintando e outros van dándolle forma, nunha lista de tarefas que implica a nenos e maiores.

Nos dous últimos anos os propios veciños asumían o custo do consumo eléctrico de toda esta iluminación, pero este ano contan coa colaboración do Concello de Vilaboa, que lles deixou engancharse á iluminación pública. Cada veciño ten elementos nas súas vivendas, pero moitos menos que o ano pasado.

E, mentres esta maxia aínda atrae visitantes a diario, eles xa empezan a pensar no próximo Nadal, en unirse aos veciños do outro lado da estrada e en seguir crecendo. "Como siga así, xa verás....", avisan.