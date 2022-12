Noventa novas árbores para o "pulmón verde" do Revel

Plantación de árbores no Revel, en Vilalonga © Concello de Sanxenxo Plantación de árbores no Revel, en Vilalonga © Concello de Sanxenxo

Carballos, árbores de seda, chopos negros, cipreses, palmeiras canarias, árbores do paraugas, árbores de lume, camelias ou piñeiros. Son algúns dos noventa exemplares de distintas especies que, desde este xoves, completan o "pulmón verde" do Revel.

Escolares dos colexios de Portonovo, O Cruceiro e Nantes participaron na plantación que realizaron por parellas e seguindo instrucións da técnica de medio ambiente. Previamente xa se cavou o foxo e colocouse cada árbore no seu punto correspondente.

Esta actividade de educación ambiental desenvolveuse na zona verde que se atopa na parte baixa enfronte do colexio. Cada árbore levará ademais un código QR no que se identifica e achéganse datos das distintas especies.

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro doou as 90 árbores procedentes do viveiro de plantas do que dispón para os estudos dos ciclos fenolóxicos dos cultivos e dos ciclos biolóxicos dos patóxenos e as pragas.

Como resultado da propagación e do mantemento das plantas, prodúcese anualmente un excedente de exemplares que, para non ser destruídos, a Deputación de Pontevedra pon ao dispor dos concellos e, deste xeito, enriquecer o patrimonio vexetal cos consecuentes beneficios para a cidadanía e o medioambiente.

Ao ser plantas de orixe coñecida e identificadas, a súa dispoñibilidade nos concellos mellora e incrementa o valor didáctico dos xardíns e permite realizar actividades relacionadas co medioambiente e a natureza.