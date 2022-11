Condenado a dous anos de prisión un veciño do Vao que trapicheaba con droga usando unha nena

Dous anos de prisión e o pago dunha multa de 300 euros. Esa será a pena que cumprirá un veciño do Vao, en Poio, acusado de vender droga a pequena escala no centro de Pontevedra usando para iso a unha nena menor de idade.

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra sinalara para este martes un xuízo ao acusado, aínda que finalmente evitouse a súa celebración ao chegar a un acordo coa Fiscalía polo que se rebaixou a pena á que se enfrontaba.

No seu escrito de acusación inicial, a Fiscalía pedía que fose condenado a cinco anos e 9 meses de prisión e ao pago dunha multa de 300 euros, pero finalmente reduciuse o tempo de privación de liberdade a dous anos.

De momento, non se decidiu sobre a posible suspensión da pena de prisión. Nas penas de dous anos ou inferiores, pódese eludir o ingreso a cambio de que o acusado cumpra os requisitos que lle impón o xulgado, pero neste caso hai que ter en conta que este home ten antecedentes, de modo que, a priori, terá difícil lograr esa suspensión da pena.

Así, xa foi condenado por leste mesmo órgano xudicial, a sección segunda da Audiencia, por un delito contra a saúde pública. Nesta ocasión, o delito é o mesmo.

O caso que agora acabará en sentenza firme refírese a uns feitos que a Policía Nacional puido presenciar no marco dun dispositivo de vixilancia. Descubriron que se dedicaba á venda polo miúdo de cocaína e o 23 de marzo de 2021 presenciaron que se dirixía á rúa Echegaray nun vehículo conducido por outra persoa no que tamén ía unha menor no asento posterior.

O acusado quedara cun comprador, ao chegar á altura do centro de saúde Virxe Peregrina, el e a menor baixáronse do vehículo e comezaron a andar. Chamaron ao comprador para saber onde estaba e o acusado deulle á menor unha papelina e mandoulle entregarlla ao comprador, que esperaba a certa distancia.

A menor entregou o paquete e recibiu un billete que lle deu ao acusado. A Policía Nacional presenciou todo o intercambio e interveu, chegando a intervir esa papelina entregada, na que había unha substancia sólida de cor branca que posteriormente analizada resultou ser cocaína cunha pureza de 94,55%. Eran 0,331 gramos e alcanzaría un valor no mercado ilícito de 100,65 euros por doses.

Ademais, o acusado tiña no seu poder 330 euros , entre eles un billete dobrado de 10 euros por acabábanlle de pagar pola citada papelina.