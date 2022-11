Vithas celebra 10 anos nos que multiplicou a súa capacidade asistencial

O 21 de novembro de 2012, fai hoxe xusto dez anos, a marca Vithas presentouse oficialmente como novo grupo hospitalario privado independente. Unha década durante a que Vithas alcanzou a súa actual posición no liderado da sanidade privada española, cunha facturación máis de 3 veces superior á dos seus comezos, ademais de duplicar o número de hospitais. Este incremento permitiu aumentar significativamente a capacidade asistencial, triplicando o número de pacientes atendidos e dedicando ao seu coidado un número de profesionais catro veces maior.

Os 10 hospitais que formaban o grupo hai 10 anos deron paso a unha rede de 19 hospitais e 31 centros médicos e asistenciais en 13 provincias. Un crecemento orgánico e inorgánico sostido que recibiu un novo impulso nos dous últimos anos coa construción en marcha de dous novos hospitais en Barcelona e Valencia -cun investimento de 110 millóns de euros-, e tres novos centros médicos. Vithas conta tamén coa central de compras PlazaSalud, a Fundación Vithas e Vithas Red Diagnóstica.

Nos seus primeiros 10 anos de actividade, Vithas pasou de contar con 1000 camas a case 1900, máis que triplicou os seus postos UCI do mesmo xeito que o número de consultas externas. Anualmente, os centros do grupo atenden a máis de 5,5 millóns de pacientes, máis do triplo que hai unha década.

Este crecemento continuado traduciuse tamén en que Vithas multiplicou por 3 a súa facturación anual, que pasou de 196 millóns de euros en 2011 a 625 millóns en 2021.

MÁIS FUTURO QUE PASADO

O presidente de Vithas, Jorge Gallardo, celebrou que "Vithas representa xa a nova sanidade á que aspirabamos hai dez anos e que hoxe demanda unha sociedade moito máis formada e esixente e con novas necesidades". O feito de que forme parte dunha empresa familiar e único accionista (Goodgrower - Grupo Familiar Gallardo), "permitiunos e permite fundamentar a nosa estratexia empresarial nunha visión a longo prazo, que prioriza o benestar dos nosos pacientes e profesionais, así como a solidez do noso modelo a futuro", engadiu Jorge Gallardo.

O Dr. Pedro Rico, director xeral de Vithas, felicitou a "todas as persoas que durante estes dez anos construíron a compañía que coñecemos", e subliñou que, no seu 10º aniversario, "Vithas vive un momento de ebulición que demostra que ten moito máis futuro que pasado". O Dr. Rico aludía así ao "gran momento de expansión, crecemento e modernización interna que vivimos para reforzar o liderado sanitario do noso grupo como referente de equipos médicos de prestixio, experiencia paciente, innovación e compromiso coa sustentabilidade".

UN MODELO QUE PON O PACIENTE NO CENTRO

A calidade asistencial e seguridade do paciente acreditadas foron os eixos sobre os que se desenvolveu a actividade de Vithas. Este propósito levou á compañía a adoptar na súa rede de centros os estándares da Joint Commission International (JCI), a organización con maior esixencia e prestixio en acreditación sanitaria a nivel internacional.

Un compromiso coa experiencia paciente ao que se engade o desenvolvemento de diversas plataformas tecnolóxicas (Ok Vithas e a app e área privada dixital My Vithas), para garantir unha relación omnicanal, ubicua e atemporal cos seus pacientes e usuarios.

Ademais, en liña co seu compromiso coa innovación sanitaria ao servizo de pacientes e profesionais, nos últimos anos Vithas teceu unha rede de alianzas estratéxicas coas principais compañías de alta tecnolóxica de referencia internacional.

Do mesmo xeito, puxo en marcha un novo modelo asistencial baseado no concepto de institutos multidisciplinares que aúnan asistencia, investigación e docencia, o primeiro dos cales foi o Instituto Cardiovascular Vithas. Todo iso baixo o paraugas dun Consello Médico corporativo e diversos consellos médicos de especialidade que permiten homoxeneizar a asistencia sanitaria de maneira acorde co modelo Vithas, e orientar á compañía cara aos novos avances sanitarios.

OS NOVOS RETOS DE VITHAS

Nos últimos anos desta década, e en coincidencia co novo posicionamento de marca ("Vivir para coidarte"), Vithas asumiu novos retos estratéxicos que se suman ao seu acervo anterior: a transformación dixital, a docencia universitaria, a investigación e o compromiso ambiental no marco da sustentabilidade.

En 2020 iniciou a execución de Vithas One, o proxecto estratéxico de transformación dixital que abarca a toda a súa rede de hospitais e centros médicos, os servizos asistenciais e non asistenciais, así como á propia organización. Vithas One abre a porta ao desenvolvemento e optimización da telemedicina, o traballo en rede dos profesionais, e as aplicacións do big data e a realidade virtual á actividade asistencial.

O compromiso de Vithas co medioambiente plásmase no Plan de Sustentabilidade Ambiental e Eficiencia Enerxética 3.0, articulado ao redor dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU. Para 2025, o grupo prevé alcanzar o 80% dos obxectivos da Axenda 2030 da UE para un Desenvolvemento Sostible.

A vocación docente de Vithas traduciuse en alianzas con algunhas das principais universidades españolas. Iso permitiu que, este mesmo ano, os tres hospitais Vithas Madrid fosen acreditados como universitarios, acreditación que están próximos a conseguir outros hospitais do grupo. Ademais, a Fundación Vithas impulsa 8 títulos de posgrao, dos que 4 son másteres, e unha cátedra. E tamén deu un forte impulso ao seu labor investigador: só en 2021, a Fundación promoveu 37 ensaios clínicos e 19 estudos observacionales.

SOBRE VITHAS

O grupo Vithas está integrado por 19 hospitais e 31 centros médicos e asistenciais distribuídos por 13 provincias. Os 12.500 profesionais que conforman Vithas convertérono nun dos líderes da sanidade española. Ademais, o grupo integra á Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica e a central de compras PlazaSalud.

Vithas, apoiada polo grupo Goodgrower, fundamenta a súa estratexia corporativa na calidade asistencial acreditada, a experiencia paciente, a investigación e a innovación e o compromiso social e ambiental.