O CRA Plurilingüe de Vilaboa, entre os oito centros seleccionados para un programa de realidade virtual

Escolares experimentan coa realidade virtual © Fundación María José Jove Unha rapaza coas lentes de realidade virtual © Fundación María José Jove

O CRA de Vilaboa, formado por cinco escolas: Barciela, Bértola, Figueirido, Paredes e Pousada, foi escollido pola Fundación María José Jove para participar na segunda edición do proxecto "O MUV na escola rural", un programa co que a entidade pretende fomentar a accesibilidade á cultura e, especialmente, á arte contemporánea destinada a menores do rural galego.

Tras o éxito da primeira edición, a Fundación ampliou de catro a oito o número de centros beneficiarios dun programa que leva fisicamente o seu Museo Virtual (MUV) ás escolas rurais e co que contribúe a eliminar algún dos obstáculos aos que estes centros enfróntanse día a día, segundo expoñen desde a organización.

Este programa desenvolverase de novembro a xuño de 2023 e estará en cada escola seleccionada tres semanas. Ao longo dese período o alumnado e docentes implementarán os recursos creados durante a formación. A Fundación establecerá no centro educativo un espazo con computador e lentes de realidade virtual.

O CRA de Vilaboa emprega unha metodoloxía de ensino caracterizado pola actividade protagonista do neno e con contacto permanente coa natureza. O proxecto desenvolverase neste centro entre o 27 de febreiro e o 17 de marzo do próximo ano.