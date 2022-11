Cuenca será a Capital Española da Gastronomía 2023 tras impoñerse a Pontevedra e Oviedo

A gastronomía nacional mirará cara a Cuenca en 2023. Á terceira foi a vencida e a cidade castelán manchega será a próxima Capital Española da Gastronomía 2023, tras impoñerse nesta carreira aos municipios de Pontevedra e Oviedo.

Así o decidiu por unanimidade o xurado destes galardóns, que cada ano designa a Federación Española de Xornalistas e Escritores de Turismo (FEPET). Cuenca tomará o relevo da localidade gaditana de Sanlúcar de Barrameda.

As tres cidades que optaban a lograr este recoñecemento, segundo destacou o xurado, concorreron a este proceso con proxectos "sólidos e dignos de ser elixidos", polo que a súa elección "foi a máis complexa" das dez edicións celebradas ata o de agora.

Aínda que a organización quixo poñer en valor a "rica e diferenciada" oferta gastronómica das tres cidades candidatas, coa elección de Cuenca buscaron valorar a "constancia e tesón" desta localidade, que era a terceira vez que se presentaba.

"Á terceira soubo convencer e gañou a pulso a nosa confianza", engaden, ao defender a súa cociña "tradicional, austera e sinxela" en conexión coa súa contorna natural e monumental e o seu estreito vínculo cunha "despensa inigualable" en produtos de calidade.

As dúas cidades que non alcanzaron o nomeamento, Pontevedra e Oviedo, "contan con grandes posibilidades de futuro porque representan a gastronomías potentes, a asturiana e a galega, que son bandeira do bo comer en España", segundo subliña o xurado.

Tras coñecer esta decisión, a edil de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, lamentou que Pontevedra quedouse ás portas de ser elixida como Capital Española da Gastronomía no ano 2023.

"Con ou sen título", asegurou a concelleira socialista, "Pontevedra é o lugar onde mellor se vivese e se come do mundo", unha cidade que abanderou un proxecto que xa é "referente" da gastronomía, asentado en numerosos eventos relacionados coa cociña.

A este respecto, Blanco avanzou que "temos que seguir" avanzando nesta liña para poñer en valor a hostalería local e aos seus cociñeiros, logrando un retorno que sitúe a Pontevedra como punto de atracción do turismo gastronómico.

"Temos un camiño xa percorrido e imos seguir en 2023", sentenciou a representante municipal.