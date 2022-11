Vilaboa convoca por segundo ano un concurso de decoración do Nadal

Casa iluminada de Nadal en Figueirido © Concello de Vilaboa

O Concello de Vilaboa convocou o II Concurso de Decoración e Iluminación de Nadal, co obxectivo de ambientar as próximas datas no municipio.

No concuro anímase a participar a todos os veciños ambientando un balcón, o patio exterior, toda a fachada ou o recuncho que cada un escolla. Despois, para poder optar aos premios, será necesario fotografar o resultado e enviar a imaxe, xunto coa dirección da vivenda e un número de teléfono de contacto, a info@vilaboa.org. Todo iso antes de 10 de decembro.

Pasada esa data un xurado integrado por membros da administración local visitará cada unha das vivendas participantes para escoller aos gañadores.

Os premios aos máis orixinais serán cestas de produtos típicos para os dous primeiros e 150 euros para o terceiro clasificado, un terceiro premio que como novidade estará destinado aos traballos colectivos, incentivando a participación entre os veciños cunha recompensa para o barrio ou lugar mellor ambientado.

Segundo sinala o Concello de Vilaboa, o xurado premiará a creatividade, a orixinalidade, a iluminación e o espírito de Nadal pero tamén o emprego de materiais orixinais e sostibles.

As bases do concurso, que recollen que a decoración debe manterse ata despois de 6 de xaneiro, poden consultarse na web do Concello, www.vilaboa.gal.