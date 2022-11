Roberto Taboada Rivadulla convértese en Coloniano de Honra 2022

O xoves 10 de novembro celebrarase a quinta edición da Xuntanza Coloniana en Cásaa Museo de Colón, en Portosanto. Será a xornada en que Roberto Taboada Rivadulla será nomeado Coloniano de Honra, segundo a información ofrecida pola Asociación Galicia Histórica.

Roberto Taboada conta cunha longa traxectoria política como concelleiro en Pontevedra e como deputado autonómico. Ademais, destaca polas actividades artísticas que desenvolve durante os últimos anos relacionadas co debuxo, a escritura, o deseño e a pintura.

Sucede nesta distinción a Xosé Espiño Matos, que era nomeado en 2020 dentro dun acto que se celebra cada dous anos. Taboada naceu en Pontevedra en 1953, exerceu como profesor e colaborou durante anos con diferentes medios de comunicación. Finalista do Premio de Xornalismo Julio Camba e segundo no Certame Luís Tilve. Tamén exerceu como comisario de numerosas exposicións e dispón dun amplo arquivo documental, no que se atopan traballos sobre a figura de Cristóbal Colón a quen lle dedicou unha mostra en 2014. Roberto Taboada tamén é un defensor da teoría do Colón galego.

O alcalde Luciano Sobral participará no acto previsto para as 13.00 horas. A continuación, a asociación organiza unha visita guiada polas instalacións do Museo e finalmente celebrarase unha comida no Restaurante Casa Angelita, en Lourido.

Aquelas persoas interesadas en participar na comida poden inscribirse ata o martes 8 de novembro. O prezo do menu é de 25 euros e deberán ingresar o diñeiro na conta de Abanca ES73 2080 3116 06 30 4000 7448.