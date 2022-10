Nauta Sanxenxo reduce as súas emisións e compensa as emitidas con proxectos forestais

Por terceiro ano consecutivo, Nauta Sanxenxo calculou, verificou e compensou a súa pegada de carbono. A sociedade municipal logrou conter as súas emisións de dióxido de carbono en 19,5 toneladas en 2022, unha cifra lixeiramente superior á de 2021, 19 toneladas.

A aposta polo aforro enerxético das instalacións, o uso de bicicletas nos desprazamentos na contorna portuaria e os requisitos que esixen tres distintivos de calidade como Bandeira Azul, Q de Calidade e Galicia Calidade está a dar moi bos resultados.

A empresa Certificadora Galega do Noroeste que opera a nivel mundial, especializada en sustentabilidade e pegada de carbono, foi a entidade encargada da verificación de emisións e de tramitar a compensación de pegada de carbono.

Nauta Sanxenxo deu un paso máis e, tras o cálculo da súa pegada nos alcances 1, 2 e 3 (emisións directas e indirectas), compensou o 100 % do seu dióxido de carbono xerado, e conseguiu a súa Pegada Cero Emisións. Isto significa que as emisións xeradas son iguais ás evitadas coas accións de compensación a través de ICR (International Carbon Registry)-Sector Industrias Renovables de orixe España con proxectos forestais.

O obxectivo de Nauta Sanxenxo é continuar reducindo os gases efecto invernadoiro emitidos directa ou indirectamente en 2023. Como destino turístico líder no noroeste de España, Sanxenxo seguirá mantendo o seu compromiso co medio ambiente e a sustentabilidade da actividade económica, propóñense desde o Concello.