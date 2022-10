Edugal abre as súas portas para construír pontes entre o mundo educativo e o laboral

Inauguración da undécima edición de Edugal © Mónica Patxot Inauguración da undécima edición de Edugal © Mónica Patxot

A undécima edición de Edugal, a segunda posterior á pandemia da covid-19, xa está en marcha con 65 expositores e centos de visitantes no recinto feiral de Pontevedra.

Este mércores tivo lugar a inauguración oficial desta feira da educación e o emprego. Representantes da Xunta e a Deputación, así como dos organizadores, Concello e Aempe, percorreron os corredores mesturándose con decenas de alumnos, profesores, familiares e profesionais pertencentes aos 65 expositores para descubrir a variada e rica oferta educativa que existe en Galicia.

Estudos universitarios, de formación profesional, de idiomas, das Forzas Armadas ou escolas específicas como as de cantería, aviación, arte dramática, música ou fútbol da Real Federación Galega de Fútbol ofrecen nas 65 casetas información para captar alumnos para os próximos cursos.

A feira, que estará aberta durante as tres próximas xornadas, inaugurouna o presidente de Asociación de Empresarios dá Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra, Jose María Corujo, quen puxo o foco na necesidade de "crear plans de formación para afrontar un futuro no que se van a demandar novas orientacións profesionais". Neste sentido, o representante dos empresarios lamentou que cada ano saen das universidades "ordas de titulados afastados do mercado laboral", por iso pide un esforzo á clase política para que, dunha vez por todas, asinen un pacto de Estado para a educación.

A deputada de Cultura, María Vitoria Alonso, mostrou o seu agradecemento aos organizadores por esta "iniciativa tan necesaria" para informar os estudantes sobre "un mercado laboral cambiante" e "ter contacto coas empresas". Nun sentido similar pronunciouse Yoya Blanco, concelleira de Promoción Económica de Pontevedra, ao afirmar que Edugal "é un auténtico punto de encontro entre alumnado, profesorado e empresa" e que serve ademais para formar a toda a sociedade en aspectos tan novos que marcarán o futuro laboral como o metaverso ou a robótica.

A luva de Corujo recolleuno o conselleiro de Cultura, Educación, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; ao defender a aposta realizada nos últimos anos polo executivo autonómico pola Formación Profesional. "A FP é unha estratexia fundamental de goberno", asegurou para continuar dicindo que nos últimos anos "experimentou unha revolución e que se define por prestixio, confianza e utilidade".

Esta oferta educativa duplicou o número de alumnos nunha década e este ano bateu o récord de matriculacións. Un dos principais atractivos desta rama é a formación profesional dual, na que o alumnado compaxina a formación teórica nas aulas con prácticas remuneradas en empresas do sector. "É un círculo virtuoso porque se forman, atopan traballo e a empresa atopa traballadores cualificados. de seguir apostando por esta liña só imos ter boas noticias", remarcou o conselleiro.

Con todo, tamén fixo autocrítica e recoñeceu que "non podemos explicar como a xente nova non atopa traballo e moitas empresas non atopan profesionais". Unha das solucións a este problema pasa por eventos como Edugal, que "está pensado para facer de ponte entre o mundo educativo e o laboral".

Tamén estivo presente na feira Zeltia Lado, a directora xeral para o Emprego e a Orientación, para presentar a estratexia autonómica de axustar a oferta educativa á demanda laboral co obxectivo de xerar emprego e asignar postos de traballo ás persoas coas competencias adecuadas. Para conseguilo, insiste Lado, é imprescindible un pacto social que estableza un marco de colaboración estable e continuado cos sectores produtivos para situar as capacidades das persoas no centro da axenda política.