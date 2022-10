A Lama destina 45.000 euros a mellorar a iluminación do campo de fútbol de Racelo

O tenente de alcalde do Concello da Lama, David Carrera, e o presidente do club A Lama S. D., Marcial Peso, asinaron un convenio de colaboración para fomentar a práctica deportiva no municipio por importe de 7.000 euros.

No mesmo acto de sinatura do acordo comprobaron o avance das obras de instalación dunhas novas luminarias de tecnoloxía LED que está acometendo o Concello no campo municipal de Racelo cun investimento de 44.750 euros, subvencionado pola Xunta e o Plan Concellos da Deputación, que aporta 8.950 euros.

Tanto David Carrera como Marcial Peso valoraron moi positivamente a sinatura deste convenio de colaboración que vén a ampliar as boas relacións existentes entre o club e o Concello e que permitirá seguir desenvolvendo actividades deportivas no municipio.

Asemade, salientaron tamén como moi necesaria a renovación das luminarias do campo de fútbol municipal de Racelo no que se investiron preto de 45.000 euros en dotar de luces de tecnoloxía LED e repoñer dúas novas torretas completas, incluídos os seus báculos para dotar de maior luminosidade o terreo de xogo.

O tenente de alcalde, David Carrera, manifestou que “desde o Concello seguimos moi de preto as necesidades do equipo e tamén do campo de fútbol que precisaba dunha mellora e modernización do sistema eléctrico de iluminación xa que había zonas que non tiñan a visibilidade necesaria e facía falta que se cambiaran as vellas bombillas por un novo sistema de tecnoloxía LED máis eficaz e tamén eficiente posto que consume moito menos e favorece o aforro enerxético".

Pola súa banda, Marcial Peso agradeceu a colaboración do Concello e a sensibilidade amosada ante as necesidades do club e defendeu o convenio asinado como “unha ferramenta que nos permite mellorar a nosa oferta deportiva, atender as necesidades que poidamos ter neste sentido e, entre todos, favorecer a práctica deportiva no noso municipio”.

Ambos os dous amosaron a súa disposición a seguir traballando e ampliando as posibilidades de colaborar nun futuro con máis iniciativas postas en marcha tanto polo club como polo propio Concello da Lama.