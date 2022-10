Catro detidos por estafar desde Vilagarcía en compras nun 'market place' online

Enganaban ás súas vítimas, que unha vez pagado o produto non o recibían. Ese era o modo de actuar das catro persoas que foron detidas en Vilagarcía de Arousa. Formaban, segundo as autoridades, un grupo criminal especializado neste tipo de estafas por internet.

A investigación da Garda Civil comezou a principios deste ano. Foi por mor da denuncia que un dos compradores estafados presentou en Zarza de Granadilla (Cáceres).

A vítima aseguraba que, tras realizar unha compra nun coñecido portal web de compra-venda, o anunciante solicitáralle diversas transferencias monetarias para proceder ao envío do produto, sen chegar nunca a recibilo.

Días despois rexistrábase unha segunda denuncia por feitos similares, neste caso ante o posto da Garda Civil na localidade cacereña de Jaraíz de la Vera.

Os investigadores pescudaron que a conta receptora das cantidades defraudadas en ambas as denuncias era a mesma e descubriron que, polo menos 25 vítimas máis, residentes na maioría das comunidades autónomas do territorio nacional, denunciaran o mesmo.

Así, lograron destapar a actividade desta banda de estafadores, que captaba ás súas posibles vítimas mediante o emprego de técnicas de enxeñería social, a través do uso dunha popular rede social e outras páxinas de compra venda de produtos de segunda man.

Tras analizar as contas bancarias que recibían o diñeiro e as das propias vítimas, a Garda Civil certificou que as cantidades defraudadas transferíanse, desde a conta obxecto de sospeita, cara a terceiras contas, ou ben se extraía o diñeiro fisicamente en caixeiros automáticos.

Todos os integrantes desta rede, dous homes e dúas mulleres, residían en Vilagarcía e atribúenselles 27 delitos de estafa a vítimas situadas en numerosas provincias españolas.

As dilixencias da investigación, xunto cos detidos, foron postas ao dispor do Xulgado de Instrución número 2 de Plasencia (Cáceres).