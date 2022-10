Falece un mozo de 23 anos e tres resultan feridos nun accidente por saída de vía en Ponte Sampaio

Estado en que quedou o vehículo © Cristina Saiz Estado en que quedou o vehículo © Cristina Saiz Estado en que quedou o vehículo © Cristina Saiz

Un mozo, veciño de Cesantes (Redondela), falecía na mañá deste domingo nun accidente de tráfico que se rexistraba na estrada que une Comboa e Acevedo, na parroquia pontevedresa de Ponche Sampaio.

Segundo informa o servizo do 112 Galicia, ás 11.30 horas, unha persoa alertaba sobre o sinistro que se producía no límite entre os municipios de Pontevedra e Soutomaior. Unha das persoas implicadas no accidente carecía de pulso, segundo a persoa que chamaba ao servizo de Emerxencias.

Minutos máis tarde, os servizos sanitarios confirmaron que no sinistro perdía a vida o mozo de 23 anos e os outros tres ocupantes do vehículo, de entre 18 e 23 anos, precisaban asistencia médica, para ser evacuados, a continuación, ao Hospital Montecelo de Pontevedra.

Na zona atópanse axentes da Garda Civil de Tráfico e voluntariado de Protección Civil da agrupación do Concello de Soutomaior, ademais de Urxencias Sanitarias do 061.

Están a investigarse as causas do accidente que provocaron que o condutor perdese o control do Citroën saindo da vía para terminar entrando nunha zona de árbores onde un eucalipto alcanzaba ao mozo que se atopaba nos asentos traseiros do turismo causándolle a morte. Posteriormente, o coche caía por un terraplén de sete metros de altura.

A Garda Civil confirma que o condutor do turismo ofreceu resultado positivo en consumo de drogas e de alcohol no control realizado polos axentes que acudiron ao lugar do accidente.