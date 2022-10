RADIO.-Falamos de rap, freestyle e batallas de galos con Bastián Hermo que "espreme estímulo" con PontevedraViva Radio

Bastián Hermo vive actualmente a súa afección ao rap como organizador de eventos, xuíz en batallas de galos e tamén como freestyler (ou MCs), en solitario e xunto aos pontevedreses MKP Crew. Na primeira faceta esta próxima fin de semana encárgase da Best Hit Battles que acompañará a Gaming Fest no Concello de Marín. O freestyle é unha variante do rap, baseada na improvisación con temática (estímulo) ou non, acompañada dun ritmo sobre o que se rapea. A batalla de galos é un enfrontamento entre dous raperos no que mostran a súa habilidade na improvisación, replicando un a outro.

En Galicia o auxe comezou en 2019, podendo haber actualmente máis dunha decena de batallas cada fin de semana, dispersas pola Comunidade. Vivir do freestyle é case excepcional, unha ducia de persoas en España, aproximadamente, di o invitado do 'Cara a cara', aínda que haxa miles que o practiquen; máis de medio centenar no ámbito galego.

A Urban Roosters organiza en España a liga master series, algo así como a primeira división do freestyle, á que se chega superando competicións puntuables que en Galicia xestionan Galos do Norte. "Conseguimos algo que hai anos era impensable, que haxa nomes galegos que soen a nivel nacional. En Pontevedra hai un rapaz chamado Tripo que conseguiu meterse na Red Bull". Falamos tamén da presenza feminina nestas batallas verbais e no rap.

Advirte no podcast de PontevedraViva Radio que a organización da BHB está pendente da meteoroloxía, no caso de que este sábado 15 chova, será no Multiusos de Marín e se non, como se anunciou, na Alameda, en ambos os casos ás 19.00 horas. Serán 32 participantes os que se midan nestas batallas cuxa asistencia como público é gratuíta.