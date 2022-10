Fase final do procedemento administrativo de mobilidade interna voluntaria no Complexo Hospitalario

Proceso administrativo de mobilidade interna voluntaria no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra © Consellería de Sanidade - Xunta de Galicia

O procedemento administrativo de mobilidade interna voluntaria no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) está a concluír na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Neste proceso ofertáronse máis de 700 postos de traballo de distintas categorías profesionais. A maioría dos postos correspóndense con diferentes categorías de persoal sanitario non facultativo, a maior parte para persoal de Enfermería e técnico en coidados auxiliares de enfermería, segundo informan desde a xerencia.

No apartado de persoal non sanitario, a oferta de mobilidade interna voluntaria concéntrase nas categorías de grupo auxiliar da función administrativa e de celador. Este procedemento permite aos profesionais optar, atendendo ao baremo de méritos establecido, ás unidades e/o servizos do CHUP que mellor se adapten ás súas preferencias. O baremo avalía como méritos a experiencia profesional do persoal que aspira ao posto, ademais ten en conta a súa formación.

Trátase da primeira vez en que se realizou de forma telemática na área sanitaria a solicitude de participación e a baremación. Utilizouse o programa FIDES, ferramenta que permitiu arquivar, actualizar e validar todos os currículos profesionais que se entregaron a través do sistema informático.

A incorporación administrativa aos novos destinos dentro deste proceso executarase o martes 1 de novembro en todos os servizos e unidades do Complexo Hospitalario.