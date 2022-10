Desarticulan unha banda que distribuía desde O Salnés haxis e cocaína que traían do sur de España

Material interceptado á banda criminal que traía droga do sur de España © Policía Nacional

Dúas persoas foron detidas na comarca pontevedresa do Salnés pola súa vinculación cunha banda criminal que introducía en Galicia grandes cantidades de haxix e cocaína que transportaban desde o sur de España.

No operativo, que foi bautizado co nome de "Operación Corvo" e que desenvolveron axentes da Unidade de Droga e Crime Organizado (Udyco) da Policía Nacional en Pontevedra, incautáronse 170 quilos de haxix e 2,7 quilos de cocaína.

Con estes dous arrestos, as autoridades dan por desarticulado este grupo que, de maneira "moi activa", segundo os investigadores, introduciría miles de quilos de haxix en Galicia.

A pesar diso, a Policía Nacional afirma que a operación continúa aberta e non se descartan novas actuacións, incluído máis detencións e rexistros.

A investigación policial comezou o pasado verán tras descubrir a existencia dun grupo criminal asentado na provincia de Pontevedra que viaxaba con frecuencia ao sur de España para transportar grandes cantidades de haxix e distribuílas en Galicia.

Como parte do pago do haxix, a banda distribuía tamén cocaína na comunidade galega.

Dentro dos labores de vixilancia, os efectivos da Udyco interceptaron dous vehículos que entraran a España desde Portugal, un deles con cinco fardos de haxix no seu interior, que tiñan un peso bruto de 170 quilogramos.

Os axentes detiveron ao condutor do coche e a unha segunda persoa, que conducía a furgoneta que actuaba como avanzada.

No teito do habitáculo traseiro desta furgoneta, a Policía achou un dobre fondo deseñado para transportar e ocultar grandes cantidades de droga, ao que se accedía a través do sistema de refrixeración do vehículo.

Nun rexistro posterior, os axentes localizaron un coche propiedade dun dos detidos, en cuxo interior acharon 2,7 quilos de cocaína e 33.000 euros.