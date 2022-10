Café de Cinema, cando convertes a túa afección pola sétima arte no teu modo de vida

Proxección en 'Café de Cine' © Mónica Patxot Proxección en 'Café de Cine' © Mónica Patxot 'Café de Cine' © Mónica Patxot Jaro Pérez, propietario de 'Café de Cine' © Mónica Patxot

Sala de cinema con cafetería ou bar con patio de butacas e pantalla de proxección? En Café de Cine, o límite é difícil de definir. É todo á vez. E moito máis. Abriu as súas portas o 20 de abril na rúa Pintor Rafael Alonso, unha das perpendiculares da avenida María Vitoria Moreno, e aos poucos foise facendo un oco entre os afeccionados á sétima arte de Pontevedra.

Jaro Pérez (Ponte Caldelas, 1985) é a alma do proxecto. Despois de varios anos traballando en Madrid en distintos sectores, regresou a Pontevedra e recalou no mundo da hostalería. Levaba xa varios anos sendo unha das caras máis coñecidas de Casa Fidel O Pulpeiro cando deu o paso de abrir o seu propio negocio, primeiro compatibilizando ambos os traballos e, desde setembro, dedicado en exclusiva ao seu Café de Cine.

Nace do seu propio amor polo cinema, que herdou do seu pai, proyectista do Cineclube de Pontevedra ao que, durante anos, axudou cada verán con proxeccións por toda Galicia. Desde moi pequeno, lembra que cada luns vía a carteleira dos desaparecidos cinemas Vitoria, Gónviz ou Multicines e elexía a película que tocaba esa semana. O día do espectador íanse xuntos e foi creando unha cultura cinéfila que agora se respira en cada esquina do seu local.

Neste negocio non hai máquina de tabaco nin tampouco comecartos, pero si unha pantalla de 3x2,5 metros e elementos cinéfilos desde as paredes con dous murais pintada por O Ras coa figura dun Óscar e un proxector a antigos proxectores e filmadores tras a barra, unha parede enteira forrada con caixas de DVD, carteis de películas simulando a carteleira de calquera cinema ou mantas dos superheroes de Marvel nos sofás.

Todo en Café de Cine lembra á industria cinematográfica, pero, sobre todo, o seu propietario e a súa compañeira nesta aventura, o seu actual parella, Corinna Rautenberg, de orixe alemá, profesora de inglés e tamén actriz. O amor polo cinema únelles e este venres mesmo pecharon o local pola tarde para facer coa súa clientela unha quedada para ir ao cinema a Vigo a ver a estrea de Jacinto, de Javi Camino, na que ela actúa.

Sempre que ten oportunidade, Jaro lembra ao seu pai, Paco Pérez, e as vivencias de pequeno sempre entre proxectores, levando o cinema de verán ás rúas de Pontevedra ou a praias de toda Galicia. É igualmente habitual que na súa conversación entre un dos seus novos proxectos. E ten moitos.

Jaro é unha persoa extremadamente activa e puro nervio incapaz de quedar quieto. Ese carácter traspásallo ao seu negocio. Café de Cine está pensado para ser un café ou bar no que a clientela poida gozar dun café quente mentres se proxecta unha boa película en pantalla xigante e con son envolvente. Para facelo realidade, dividiu en dúas o local, de tal forma que na parte superior hai un auténtico patio de butacas con cadeiras de brazos vintage e uns cortinóns que, ben pechados garanten a escuridade necesaria para ver a proxección.

"Esa é a idea" orixinal, "converter a miña afección na miña forma de traballo", resume a PontevedraViva. Pero é agora tamén moito máis. Ademais de ofrecer a posibilidade de ver películas comerciais ou clásicos, tamén fixo un feito a novas creadores, talentos galegos que aínda estudan nalgunha escola ou facultade ou que están a dar os seus primeiros pasos no sector audiovisual e teñen en Café de Cine un espazo no que dar a coñecer os seus traballos.

Durante o mes de setembro, acolleu o ciclo ‘A nosa terra’, un ciclo que xurdiu da idea de "non só proxectar cintas de xente famosa, senón de xente amateur que queren poder presentar o seu traballo". E proxectáronse "traballos moi bos" que o deixaron "bastante sorprendidos", proxectos de 2006 que nunca viran a luz e outros de recente creación, todos coa característica común de ser de autores de Pontevedra.

Ese ciclo foi só un proxecto máis, que agora dará paso a outro pensado en actores nacionais e internacionais, e cuxo éxito lle fai agora seguir confiando nos seus novos plans. Está na estrada organizar un ciclo de curtametraxes no que xa está a idear unha gala final no Teatro Principal, está a ter moito éxito con aniversarios temáticos para o público infantil e adulto e estase enfocando tamén nos afeccionados aos videoxogos, con todo tipo de actividades para que dean renda solta á súa afección.

En Café de Cine tamén se proxectan deportes minoritarios, pódense ver estreas de series e películas de todas as plataformas de vídeo baixo demanda, hai quedada para xogar a videoxogos "como as que había antes para xogar ao poxado en calquera bar" e tamén se dá a opción de que un cliente que chegue cando non hai ningunha proxección pida baixo demanda o que lle gusta ver. Todo en regra, con subscrición á SGAE e nada pirateado.

En xeral, "intento que todos os días haxa proxección", asegura, e xa hai citas que enchen aforo como as películas en versión orixinal subtitulada dos mércores. Ademais, as fins de semana enfócaos para un público infantil e logran que "aquí os fillos non están a dicir aos pais todo o intre que se queren ir, aquí sempre se queren quedar un pouquiño máis".