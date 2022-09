Pontevedra será a sede permanente do clúster galego do comercio electrónico

Xuntanza entre o alcalde e os representantes do clúster de comercio electrónico © Concello de Pontevedra

O clúster galego do comercio electrónico que, segundo os seus propios responsables, reúne a empresas dedicadas a vender a través de internet, elixiu a cidade de Pontevedra como a súa sede permanente. As súas oficinas estarán na sede do LEADER, nos Campos.

"Era algo natural que o clúster estea aquí", sinalou o seu presidente, José Luis Reza, ao ser Pontevedra unha cidade "aberta á innovación" e que está a desenvolver todo un "ecosistema" de empresas relacionadas coas novas tecnoloxías e a creatividade.

Esta asociación empresarial, detallou Reza, ten como obxectivo o incentivar, apoiar e promover o desenvolvemento e expansión do comercio electrónico en Galicia, achegando aos establecementos comerciais as ferramentas para complementar as súas vendas tradicionais.

A este respecto, o presidente do clúster destacou que a través destas tendas electrónicas "podemos vender en todo o mundo" ofrecendo aos comercios un "escaparate infinito", nun momento ademais no que as vendas por internet disparáronse.

"Non podemos negarnos a esa realidade", subliñou o dirixente, que engadiu que o clúster tamén pretende guiar a todos aqueles que decidan usar estas ferramentas "ante o exceso de información e ser un sector que cambia rapidamente".

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, destacou que desde o Concello están "encantados" de que esta asociación decidise que Pontevedra sexa "a súa sede para toda Galicia", avanzando que a de Os Campos será unha sede temporal "e logo buscaremos algo máis urbano".

O clúster presentarase oficialmente cunha xornada de formación, dirixida tanto a traballadores e empresas do sector como a comerciantes, que se celebrará o vindeiro mércores 28 de setembro no Pazo de Mugartegui.

Nela, segundo explicou o secretario xeral do clúster, Alberto Cochón, ofreceranse ferramentas e formación práctica sobre a importancia do comercio electrónico, entre elas "boas prácticas" para vender de forma axeitada a través de Facebook ou Instagram.

Nas xornadas expoñeranse experiencias de éxito como as que protagonizan as empresas Krack (Pontevedra) e Don Disfraz (Ponteareas) ou as solucións adoptadas en países máis desenvolvidos neste ámbito comercial como Estados Unidos.