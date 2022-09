Un incendio destrúe un anexo a unha casa cheo de apeiros de labranza na Lama

Parque de Bombeiros da comarca do Salnés © Deputación de Pontevedra

Un incendio declarado na mañá deste martes queimou unha construción auxiliar a unha vivenda unifamiliar na parroquia de Seixido, en A Lama.

O lume comezou sobre as 9.30 horas deste martes no lugar de Cendón, en Seixido, e, segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, non deixou danos persoais.

Segundo o 112, ardeu esta construción anexa a unha casa, caeu o tellado e viuse afectada a estrutura.

Este anexo afectado estaba cheo de apeiros de labranza no seu interior.

Unha persoa particular deu conta do lume ao 112 Galicia, que puxo a situación en coñecemento dos Bombeiros de Ribadumia, da Garda Civil e de Protección Civil.