Dúas candidaturas, en liza para a presidencia do Liceo Casino de Pontevedra

Dúas candidaturas, unha oficialista encabezada polo ata o de agora contador José María Landín e outra de renovación liderada por Alejandro Regueiro, disputaranse a finais deste mes de setembro a presidencia do Liceo Casino de Pontevedra.

A entidade celebrará eleccións o próximo 28 de setembro para renovar a súa xunta directiva e elixir novo presidente tras a renuncia de actual, Jaime Olmedo, a presentarse de novo.

Olmedo alude a motivos persoais para dar un paso atrás á fronte do Liceo Casino e toma testemuña o seu contador, José María Landín, que leva 12 anos exercendo este posto.

A súa candidatura conta con Julio Moreira García como contador, acompañados por Pilar Millán Mon, Beatriz García Riestra, Ana María Reguera Freire, Rosana Pichel Pichel, Ramiro Espiño Castro, Andrés Muntaner Pedrosa e Bibiano Fernández-Arruti García.

A outra candidatura encabézaa Alejandro Regueiro, que xa no seu día lle disputara a presidencia a Jaime Olmedo nun complicado proceso electoral que acabou coa vitoria deste último.

A lista que el lidera propón a Mercedes Arbolí Cervera-Mercadillo como contadora e complétana María Prieto Cervera-Mercadillo, Serafín Quinteiro Moreno, Isabel Páramo Fernández, María Vitoria Lage Zapatero, Sergio Lage Cuiñas, Pilar Piñón Esteban e Susana Castro Rey.

Nos últimos días, ambos os equipos formalizaron xa as súas candidaturas e José María Landín explicou que dá este paso adiante co obxectivo de completar proxectos ambiciosos para modernizar o Liceo Casino, que a actual Xunta Directiva non puido finalizar como consecuencia da crise sanitaria da covid-19.

Landín presenta unha candidatura que, "baixo a premisa da continuidade e o respecto ao traballo realizado", supón unha profunda renovación. Explica que a lista mestura experiencia e mocidade e, sobre todo, "moita ilusión e ganas" por conseguir que o Liceo Casino, como sociedade civil máis antiga da cidade, siga crecendo, mellorando as súas instalacións e modernizando tanto os seus procedementos administrativos como a súa oferta deportiva, cultural, familiar e de servizos.

Esta candidatura avanza que, desde o profundo coñecemento do Liceo, pretenden integrar todas as sensibilidades dos distintos sectores que o conforman, á vez que dar un empuxe definitivo que permita seguir mantendo á sociedade como "un modelo entre as do seu estilo en Galicia e España".

A candidatura de Landín concorre a estas eleccións confiando en contar co apoio maioritario da masa social, e faio desde o máis "profundo respecto" cara á candidatura alternativa, entendendo que "a confrontación sa de ideas sempre achega aspectos positivos a valorar" e que, sexa cal for o resultado, o único importante é o ben do Liceo Casino.

A lista liderada por Regueiro integra a un grupo de socios de diferentes xeracións, usuarios habituais das instalacións, que destacan que están en contacto directo con gran parte dos asociados e coñecen de primeira man as necesidades dos mesmos e queren achegar a súa colaboración para que a sociedade mellore o seu funcionamento.

Un dos grandes obxectivos do grupo será "recuperar o espírito do Liceo Casino" como punto de encontro para todas as xeracións, potenciando ao máximo as súas instalacións e organizando todo tipo de actividades de dinamización para a posta en valor da sociedade.