García Comesaña descoñece aínda cal será o futuro do Hospital Provincial no 125 aniversario da súa creación

Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, achegábase este martes polo Hospital Provincial de Pontevedra con motivo da inauguración da exposición fotográfica que se organizou para celebrar os 125 anos da existencia deste edificio sanitario.

O máximo responsable da sanidade en Galicia estivo acompañado polo xerente do Sergas, José Flores; o xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Ramón Gómez; Sonia Fernández Arruti, directora asistencial da área sanitaria; e Dolores Pan, subdirectora da xerencia, que foi fundamental na organización desta mostra. Nela pódese descubrir a importancia deste centro hospitalario, que foi referencia para toda a provincia a mediados do pasado século. Ata o punto de que no Hospital Provincial realizouse unha das primeiras radiografías de Galicia, tan só dous anos despois de que en 1895 descubrísense os raios X.

Con todo, o futuro destas instalacións segue sendo unha incógnita. García Comesaña sinalou que mentres se constrúe o Gran Montecelo e estúdase o seguinte paso, a remodelación da parte máis antiga de Montecelo, hai que esperar para analizar as posibilidades futuras deste espazo situado no centro da cidade. Recoñece que a tendencia actual é concentrar os recursos sanitarios nun hospital, xa que a medicina é cada vez máis multidisciplinar pero pediu tempo para que se estude, cando finalicen as obras hospitalarias en Mourente, as necesidades sanitarias da área e as posibilidades sanitarias ou doutro tipo que pode ofrecer este centro.

FALTA DE MÉDICOS

O conselleiro tamén se referiu á situación dos centros de saúde da área sanitaria para este verán. Lembrou que nos últimos anos non se cobren as vacacións porque "iso significaría ter médicos parados dispoñibles para ser contratados. Temos mecanismos de cobertura para cubrir aos que non están", explicou. "Sabemos que haberá casos que non se poidan cubrir por baixa de última hora ou xubilación", pero garantiu a asistencia en todos os centros sanitarios e hospitais.

Recoñece que o número de médicos diminúe, debido ás xubilacións, pero sinala que Galicia está a adoptar medidas para paliar este déficit coa convocatoria de prazas en propiedade para os MIR e demandando ao Ministerio de Sanidade prazas de formación para que haxa máis facultaltivos.

En canto ao traslado da ambulancia do Salnés a Sanxenxo, un tema que tamén xerou polémica, Julio García Comesaña quixo indicar que o 061 é o sistema de emerxencias mellor valorado en todas as comunidades. Este desprazamento da ambulancia, con sede en Vilagarcía de Arousa, á vila turística realízase, explicou, para reorganizar o servizo ante o incremento de habitantes en Sanxenxo e garantiu que o servizo está garantido en todos os puntos cun control permanente.

PANDEMIA

Por último, o responsable de Sanidade indicou que desde xaneiro a cifra de pacientes hospitalizados con covid e o número de persoas na UCI por culpa desta enfermidade mantense estable, con incrementos nos últimos días, e neste martes contabilízanse 613 hospitalizacións e 22 pacientes en Coidados Críticos en toda Galicia. "Non damos baixado", recoñeceu pero indica que se trata de patoloxías máis leves.

En todo caso, García Comesaña recomendou "prudencia" sinalando que o virus non ten un comportamento estacional senón vinculado coa mobilidade e coas relacións humanas polo que insistó en recomendar a vacinación das persoas que aínda non pasaron por este proceso. Anunciou que tanto as plantas convencionais como as urxencias e as UCIs en Galicia manterán a súa dispoñibilidade durante todo o verán para atender casos de pacientes covid.