A cidadanía participará de xeito directo na elaboración da 'axenda urbana' cos retos do futuro da cidade

Anabel Gulías, portavoz do Goberno local © Mónica Patxot

A cidadanía participará de maneira directa no proceso de elaboración da chamada 'axenda urbana', un documento estratéxico que vai definir os retos de futuro de Pontevedra. Veciñanza de todos os barrios e tamén os máis cativos poderán facer as súas achegas durante o proceso de redacción.

Así o deu a coñecer este luns a portavoz do Goberno local, Anabel Gulías. A Xunta de Goberno aprobou este luns iniciar a contratación do plan de comunicación e a elaboración do documento coa súa diagnose e, dentro desta fase, é cando vai haber un proceso de participación maior. Saíron a licitación por 169.989 euros

Dentro do proceso de diagnose o Concello considera "interesante" facer un plan de participación "novidoso" no que irán "un pouco máis aló" para chegar á cidadanía dun xeito "máis directo, real e próximo".

En concreto, van instalar mesas en diferentes barrios da cidade nas que a poboación poderá responder un cuestionario aberto e breve sobre os puntos básicos de elaboración deste documento.

O cuestionario vai estar a disposición de toda a veciñanza que o desexe e tamén haberá cuestionarios especiais para recoller a opinión dos máis cativos da cidade, nenas e nenos que tamén poderán achegar "información moi valiosa que debemos ter para o documento que vai marcar o futuro da nosa cidade".

Tamén se realizarán as tradicionais reunións participativas coas chamadas "forzas vivas da cidade", que incluirá a todo tipo de entidades, o Consello Económico e Social, colectivos ecoloxistas, asociacións de nais e pais ou consellos parroquiais.

Ademais, paralelamente estase realizando un proceso participativo dentro do plan de mobilidade urbana e o seu resultado tamén se terá en conta á hora de elaborar esta 'axenda urbana'.

A fase de recollida de opinión durará uns 15 días, pero logo demorarase o procesado da información. En total, o prazo de execución será de catro meses.