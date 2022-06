Internacionalización e sustentabilidade, eixos da novena edición de Pont-Up Store

Presentación de Pont-Up Store 2022 © Diana Eiras Presentación de Pont-Up Store 2022 © Diana Eiras

Internacionalización e sustentabilidade serán a fin de semana do 23 e 24 de setembro dous dos eixos fundamentais da nova edición de Pont- Up Store, o evento que desde 2014 apoia o emprendemento e o incremento da cultura emprendedora desde Pontevedra e que este ano recupera a presencialidad tras a pandemia.

Nesta edición, traballarán, máis que no tema formativo, no intercambio de experiencias entre emprendedores de distintos países europeos e poñerán o foco na sustentabilidade como "un nicho para a creación de novos emprendedores".

Pont- Up Store traballa cada ano sobre a sustentabilidade e este ano destacarán na importancia de traballar, sobre todo, a economía circular.

Como cada ano, celébrase na rúa como unha forma de fomentar a cultura emprendedora e darlle visibilidade directamente ante a cidadanía e nesta ocasión, ademais, centrarase en difundila entre o estudantado de Bacharelato, Formación Profesional e Universidade.

A novena edición desta cita presentouse este xoves e o seu director, Pedro Figueroa, aproveitou para facer un chamamento para que as empresas que queiran participar presenten as súas candidaturas. O prazo está aberto ata e 6 de xullo.

Figueroa tamén quixo facer difusión da nova asociación para o emprendemento e a innovación impulsada desde a organización de Pont- Up Store co obxectivo de impulsar e apoiar ao novo emprendemento e a innovación no noroeste peninsular e especialmente en Galicia.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ofreceu a cidade como sede desta entidade e mostrouse agradecido de que esta cita que se celebra nunha carpa da Praza de España é referente de emprendemento no noroeste peninsular.

Este evento nace no marco do Campus Crea da Universidade de Vigo. O reitor da institución académica, Manuel Reigosa destacou na presentación que é xa unha "cita obrigada para persoas que traballan en emprendemento e innovación" e en anteriores edicións resulto un éxito, demostrando que audan a " facer país".

Pont- Up Store conta coa colaboración do Concello e a Deputación de Pontevedra. En representación desta última institución, o deputado Gregorio Agís confirmou que se trata dunha cita que é xa "un clásico", ao estar "tremendamente asentado". Veo como un referente tanto para Pontevedra como para o resto da provincia e un evento " motivador" do que "sempre aprendes e deixa pegada".

"Iniciativas como esta son as que realmente merecen a pena", insistiu Agís, ao que Yoya Blanco engadiu un eloxio á súa aposta pola igualdade. Como muller e concelleira de Igualdade, agradeceu ao equipo de Figueroa que fixese desta cita un "espazo vital para o emprendemento feminino".

A cita resulta un evento multisectorial do que Pedro Figueroa revelou que haberá, como en anos anteriores, 35 casetas e 10 empresas seleccionadas que presentarán ante un tribunal, e en 5 minutos, os seus proxectos.