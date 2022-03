Cambio de placas no rueiro de Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas iniciaba este mércores a instalación das novas placas do rueiro municipal que sinalizarán todas as rúas do casco urbano que faltaban por nomear.

"Actualízase así o rueiro e sáldase unha débeda con moitas rúas que non contaban con sinalización, como a céntrica Rosalía de Castro, a Rúa Valdarrosa ou a Rúa da Ceña, entre outras", apunta o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz.

As novas placas están elaboradas nun ton amarelo mostaza, unha das cores oficias do Concello de Ponte Caldelas, e ofrecen un estilo máis moderno e acorde aos novos tempos, segundo destacan fontes municipais.

Nesta xornada, os operarios municipais iniciaron a colocación das placas, un traballo que se completará nos vindeiros días, ao tempo que se procede á retirada dos antigos letreiros.

O alcalde informou de que a sinalización chegará tamén ao rural, onde se instalarán nas máis de 3.000 vivendas unha placa en cor mostaza co escudo do Concello de Ponte Caldelas, o nome do lugar e o número da vivenda.