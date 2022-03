Falece Ángel Caruncho, excontador do Liceo Casino e secretario da Peña da Boina

Despois dunha longa loita contra a enfermidade, na tarde deste sábado falecía en Pontevedra Ángel Jesús Caruncho Amor, á idade de 84 anos.

Natural de Ferrol, pero afincado desde hai moitísimos anos en Pontevedra, da que se consideraba fillo adoptivo, Caruncho tivo unha extensa e recoñecida traxectoria profesional como director de banca, exercendo o cargo de máxima responsabilidade na oficina principal da antiga Caixa Postal de Aforros (logo Argentaria).

Pero, paralelamente a esa actividade profesional, Ángel Caruncho foi un activo participante na vida cidadá da capital do Lérez, tanto que non se concibe o Liceo Casino sen a figura fundamental na súa directiva de Caruncho, que exerceu o cargo de Contador durante nada menos que 21 anos, desde 1985, con José Ángel Fernández Arruty como presidente, ata a súa substitución no ano 2006, no que alcanzou a presidencia da veterana sociedade pontevedresa Eduardo Barros.

Igualmente, Caruncho era membro da Peña da Boina, na que ostentou o cargo de secretario, e do Rotary Club Pontevedra, entidade benéfica coa que colaborou durante moitos anos, formando parte tamén da súa xunta directiva.