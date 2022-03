O Concello venderá gorras, bolsos e toallas coa marca "Sanxenxo"

Co obxectivo de potenciar a imaxe da marca Sanxenxo, o Concello ultima o lanzamento dunha liña de produtos propia que se converterá nunha nova ferramenta de promoción turística do municipio.

Baixo os estándares de "sustentabilidade e calidade", veciños e visitantes poderán lucir en distintos produtos como gorras, bolsos ou toallas a marca Sanxenxo na que se manterá a tipografía oficial, para que sexa facilmente identificable co municipio, e a dobre “x”, logo utilizado desde fai xa máis dunha década por Turismo de Sanxenxo.

Cun logo e nome plenamente asentado e coñecido, o Concello encargou un estudo do perfil ou público potencial ao que se destinará a liña de produtos inicial e que podería ampliarse a medida que se consolide o proxecto. A idea do goberno é iniciar esta aposta con poucos produtos, coidadosamente seleccionados e de calidade, respondendo á demanda que moitos turistas realizan durante a súa visita a Sanxenxo.

Xunto á calidade e sustentabilidade ambiental no proceso de elaboración do produto, o envoltorio será outro dos aspectos que se coidará no proceso de venda. Cada liña de produto asociarase a unha cor diferente.

PUNTO DE VENDA

A oficina de Turismo situada no porto deportivo de Sanxenxo cobrará unha maior visibilidade tras a reforma que levará a cabo para que poida acoller o punto de venda dos produtos e, á vez, manter o carácter informativo.

Ambas as actividades, a comercial e a turística convivirán nun espazo que será reformado para que ambas poidan potenciarse e mellorar o servizo que actualmente xa se presta.

O obxectivo que persegue o goberno é que este mesmo verán xa se poidan poñer no mercado as primeiras pezas baixo a marca Sanxenxo.