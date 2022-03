A Deputación presenta a Gala Love Rías Baixas, un espectáculo televisivo para presumir do sector turístico

O vindeiro xoves 17 de marzo, ás 19.30 horas, no Auditorio do Mar de Vigo, terá lugar a Gala do Turismo da provincia de Pontevedra.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, destacou que neste evento é "dos máis potentes de todo o estado español" e nel "volveremos presumir do noso sector turístico" nun ano "especialmente relevante no que temos moito que celebrar".

A gala estará conducida pola actriz viguesa Jazmín Abuín e foi concibida como un espectáculo televisivo, incluíndo Photocall e alfombra vermella "porque somos un destino de Óscar, sen ningunha dúbida".

Contará coa actuación de Tanxugueiras, "presumiremos con elas dunha 'Terra' sen fronteiras", dixo Carmela Silva.

Ademais a gala contará coas acrobacias e a animación da compañía Pablo Méndez Performances que ten preparado un espectáculo "brutal, moi sorprendente", avanzou a presidenta.

No transcurso da velada proxectarase o vídeo da campaña #LoveRíasBaixas e outras pezas audiovisuais. "Será unha gran gala na que mostraremos a fortaleza do destino".

Nesta ocasión, será nomeada como embaixadora deste destino o Roteiro do Viño Rías Baixas.

Unhas 350 persoas poderán asistir ao evento que tamén será retransmitido en streaming.