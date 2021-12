Nove establecementos hostaleiros de Vilagarcía denunciados por incumprimento de horarios durante a fin de semana

Durante a fin de semana, a Policía Local de Vilagarcía fixo ata nove denuncias contra outros tantos establecementos hostaleiros por incumprimento dos horarios de peche.

As denuncias serán remitidas á Xunta de Galicia. Nalgúns casos, os establecementos estiveron abertos ata despois das 6 de madrugada. As infraccións déronse especialmente na noite do 24 ao 25.

Por outra banda, nas rúas da cidade se rexistraron catro accidentes, un deles de carácter grave. A policía segue investigando a identidade do autor, que se deu á fuga despois de deixar tirado no chan con feridas graves a un home de 51 anos que precisou atención hospitalaria.

Por último, e ademais de novos ataques á decoración do Nadal, no parque do Piñeiriño se detectou o roubo de dous bancos de xardín.