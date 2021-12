Menú ‘delivery’ con firma de Pepe Vieira para unha "Noiteboa especial" no comedor de San Francisco

Comida de Noiteboa de Pepe Vieira no comedor de San Francisco © Mónica Patxot

Que a cea de Noiteboa e a comida de Nadal poidan ser especiais aínda que a situación persoal do comensal sexa complicada e estea marcada pola falta de recursos económicos. Este é o obxectivo que persegue a iniciativa posta en marcha este venres polo comedor social de San Francisco e o chef Pepe Vieira, recoñecido cunha estrela Michelín e dous soles Guía Repsol.

Os usuarios habituais do comedor realizaron a mesma cola que cada día, nesta ocasión baixo unha choiva insistente e penetrante a pesar dos paraugas, pero, cando chegaron á porta de San Francisco, atopáronse cun servizo diferente e adaptado á xornada festiva. Entregáronlles unha bolsa cun menú elaborado polo equipo de Pepe Vieira no seu restaurante La Ultramar de Pontevedra e outra con pratos ‘extra’ cortesía do propio comedor e os seus doantes habituais.

O pai Gonzalo, responsable do comedor, explica que cada ano adoitan facer unha comida especial por estas datas e este ano que a pandemia lles impide dar servizo de mesa nas propias instalacións -permanecen pechados desde marzo de 2020 e entregan a comida para levar- querían que se mantivese esa cita do Nadal e teñan unha "Nochebuena especial". Para iso, ademais deste menú dobre deste venres, nos dous últimos días entregaron aos usuarios un pack con sidra, turrón, polvorones, figos e cacahuetes.

Este venres, o menú foi dobre porque "se juntan dos días seguidos de festivos religiosos, nosotros no abrimos nunca los festivos religiosos, entonces, se les da para que puedan tener para mañana y para pasado mañana".. Insiste o pai Gonzalo nese obxectivo, que poidan celebrar estas festas o mellor posible aínda que non teñan recursos.

Non é o primeiro ano que Pepe Vieira elabora este menú de Nadal e antes da pandemia chegou a preparalo o propio chef nas cociñas do comedor social, pero as restricións da crise sanitaria levoulles este ano a preparar toda a comida nas cociñas de La Ultramar e levala a San Francisco xa envasada, lista para entregar.

Federico García, director comercial da marca, explica que todo o equipo de cociña, de sala e de eventos da empresa implicouse na elaboración deste menú.

Está composto por un entrante de Gyozas con salsa de coco, un principal de pa de cordeiro lechal asada e puré de pataca e unha sobremesa de torrijas e crema de vainilla. Tamén os seus provedores botáronlles unha man e un mesmo lles deixou a furgoneta coa que trasladaron a comida ata o comedor.

Nesta ocasión, o chef Xosé T. Cannas, máis coñecido como Pepe Vieira, non puido acudir, pero si o fixeron os seus colaboradores e levaron 150 menús preparados en formato ‘delivery’. Todo responde á mesma filosofía de tratar de "apoyar al comedor en todo lo que podemos" e "con más motivo todavía" nun "día tan especial".

En canto á outra bolsa de comida, preparouna Carmen Canosa cociñeira habitual do comedor, e inclúe un prato de bacallau con coliflor, bocadillo, pan e un bote de pexego en caldo de azucre realizado con doazóns de Froitas Moncho e Conxelados Conjusa.

Tanto os menús de Pepe Vieira como os do propio comedor elaboráronse pensando en 150 persoas, os usuarios habituais do comedor, aínda que este venres a intensa choiva que caeu ao mediodía reduciu lixeiramente a asistencia.

Entre os primeiros da cola estaba JJ, de 33 anos e residente desde hai anos en Pontevedra. Acode ao comedor case a diario desde o ano 2019 e xa o facía tamén durante un período de 2013 porque os seus ingresos da Renda de inclusión social de Galicia (RISGA) non lle alcanzan para pagar a habitación na que vive e comer a diario.

Este venres, mentres esperaba polo seu menú de Nadal, mostrábase agradecido polo xesto de Pepe Vieira, que "ayuda a la gente que tiene menos recursos" e polo traballo de San Francisco. Ademais, mostrouse moi agradecido á solidariedade recibida e pola súa situación xeral. "No nos podemos quejar, hay gente que está mucho peor que nosotros, aunque no lo parezca", sinalou.

Como el, cada día acoden a San Francisco unhas 150 persoas, aínda que hai días en que baixa a 130 ou 140. Son máis que os 120 habituais antes do inicio da pandemia, pero moitos menos que no pico da crise sanitaria, cando chegaron a atender a 210 persoas.

Agora, dado que o comedor non serve en mesa, senón para levar, os recursos necesarios son os mesmos, pero non os voluntarios que colaboran para servir e, segundo o pai Gonzalo, coa cociñeira, dous relixiosos e un voluntario "nos arreglamos". Xa tan só pensan en que todo mellore e poidan regresar ao comedor, "que es lo que queremos".