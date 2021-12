Condenan un maltratador que arrastrou á súa parella e empuxouna contra o váter diante dos seus tres fillos

A Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de confirmar unha sentenza que condena a 18 meses de prisión a un maltratador que tivo polo menos dous episodios de agresión á súa parella na vivenda na que convivían, un deles en presenza dos tres fillos dela, dous froito da relación de parella.

O episodio máis grave de malos tratos produciuse, segundo recolle a sentenza, o 1 de decembro de 2019, sobre as 20:00 horas. A parella atopábase na vivenda na que convivía e, no curso dunha discusión, o home tirou á muller ao chan e arrastrouna polo corredor da planta superior do dúplex ata o cuarto de baño.

Unha vez no cuarto de baño, segundo os feitos probados da sentenza, empuxouna forte contra o váter e ela golpeouse coa tapa do mesmo.

Este é os malos tratos que ocorreu en presenza os dous fillos en común da parella, que tiñan 2 anos, e tamén dun fillo maior que ela ten dunha relación anterior, de 9 anos.

Previamente, o 24 de agosto de 2019, na mesma vivenda, coincidindo coa celebración do Entroido de verán, ambos mantiveron unha discusión e el agarrouna forte e deulle un forte empuxón contra uns valos das escaleiras.

En ambos os casos, a sentenza recolle que o home actuou "con ánimo de menoscabar a integridade corporal" da súa parella. Mentres en agosto ela non necesitou atención médica, en decembro si sufriu unha contusión na zona dorsal e no home esquerdo.

O home foi xulgado nun primeiro momento polo Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra, pero recorreu e agora a sentenza foi confirmada pola sección cuarta da Audiencia Provincia.

Ambos os órganos xudiciais condénanlle como autor de dous delitos de malos tratos a nove meses e un día de prisión por cada delito. Ademais, condénaselle á privación do dereito á tenencia e porte de armas durante 4 anos e dous días (2 anos e día por cada delito).

A sentenza tamén lle impón unha orde de afastamento que lle prohibe aproximarse á súa vítima, o seu domicilio, lugar de traballo ou lugar en que esta se atope nun radio non inferior a 200 metros, así como comunicarse con ela por calquera medio directo ou indirecto, durante catro anos e seis meses, dous anos e tres meses por cada delito.

En concepto de responsabilidade civil, debe indemnizar á súa vítima coa cantidade de 105 euros polas lesións causadas.