Inaugurada a nova sede da Asociación Contra o Cancro en Pontevedra © Mónica Patxot Inaugurada a nova sede da Asociación Contra o Cancro en Pontevedra © Mónica Patxot Inaugurada a nova sede da Asociación Contra o Cancro en Pontevedra © Mónica Patxot

Este martes, a Asociación Española Contra o Cancro (AECC) en Pontevedra inaugurou a súa nova sede, situada na rúa Eduardo Pondal 64A, baixo, coa que pretende estar máis preto dos pacientes oncolóxicos e os seus familiares e mellorar a súa accesibilidade.

María del Carmen Abeledo Márquez, presidenta provincial da Asociación, foi a encargada de presentar e guiar aos asistentes nunha visita a este novo espazo que "busca adaptarse e dar resposta" ás necesidades desta asociación e que supoñerá "un punto de inflexión na maneira de ver o cancro".

Segundo explicaron, este novo "Espazo activo", concibido baixo un concepto "dinámico, aberto e accesible", vai máis aló do puramente estético e o funcional, "onde os pacientes serán os protagonistas e atoparán un lugar único onde serán o centro de todos os servizos que a Asociación Española Contra o Cancro ofrécelles".

A nova localización, a pé de rúa, persegue tamén visibilizar o labor da Asociación e achegala á poboación en xeral.

O novo local busca responder o reto de "atender o cada vez maior número de beneficiarios". "Este será un lugar onde haberá tempo para coidarse, para sorrir e para aprender", aquí desenvolveranse programas gratuítos destinados: a pacientes e familiares, con programas e servizos como a atención psicolóxica, atención social, logopedia, actividades e talleres; e á poboación xeral con campañas de información, prevención e formación.

Todos os servizos prestados serán impartidos por un equipo de profesionais (psicólogos, traballadores sociais e voluntarias) que continuarán traballando dunha maneira coordinada convertendo este espazo en "un lugar onde aprender a entender, a superar e a sorrir. Onde pacientes coñécense, comunícanse e apóianse os uns aos outros".

Durante o acto, Carmen Abeledo mostrouse “moi orgullosa e ilusionada” por esta nova etapa e agradeceu “aos nosos pacientes e familiares a súa confianza en nós e a todos e cada unha das persoas que pasou pola Asociación, voluntarios, traballadores, etc porque sen o seu esforzo nada disto fose posible”.

O local, con 640 metros cadrados, conta cun amplo vestíbulo, un “ágora” destinada a reunións e charlas, sala de espera, catro salas de atención, un lugar destinado á logopedia e fisioterapia, dúas salas de atención grupal, dúas salas de reunións, dúas salas polivalentes, unha sala de perrucas, dúas cabinas, office, unha zona de traballo común e baños adaptados. Ademais tamén, disponse de dous almacéns, un deles destinado a material ortoprotésico como camas articuladas, andadores, cadeiras, etc.

Este cambio coincide cunha transformación dentro da Asociación Española Contra o Cancro, co cambio de imaxe de marca. Tras máis de 20 anos coa mesma imaxe, a entidade aposta por "unha imaxe corporativa que conecte coas novas necesidades e a realidade dun novo paciente, onde senta representado".

Isto reflíctese neste novo espazo que conta cunha imaxe moito máis moderna e acolledora, ademais de espazos diáfanos e abertos. "Estes novos espazos permitirannos desenvolver aquí actividades grupais, como o noso taller de pulseiras, que antes se debían realizar noutros locais; ademais de que cada un dos nosos traballadores poidan dispoñer dun despacho individual no que atender aos/ as pacientes", apunta a presidenta provincial.

A Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra ofrece atención ao público de luns a xoves de 08.00 a 15.00 horas e de 16.00 a 18.30 horas; e os venres de 08.00 a 14.30 horas. Ademais, conta cun teléfono gratuíto de atención as 24 horas, os 365 días do ano no 900 100 036.