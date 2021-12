Instalación do programa Conto de Nadal de Pontevedra © Concello de Pontevedra

Un total de 85 establecementos comerciais participan no Conto de Nadal de Pontevedra que esta tarde inaugurou a concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, na Praza do Teucro.

Conta cunha decoración de fantasía que narra o Conto de Nadal de Pontevedra, protagonizado polos comercios locais da cidade e creado para darlles visibilidade e incentivar as compras neles durante estas festas.

Entre o mobiliario de Nadal deste relato de fábula inclúese unha fermosa árbore e un buzón no que os clientes poderán depositar as participacións entregadas polos negocios adheridos á campaña, tomando así parte nun sorteo de dez cheques regalo por valor de 25 euros cada un para trocar por artigos e servizos en calquera dos establecementos. Dito sorteo terá lugar na Casa da Luz o día 7 de xaneiro e os gañadores serán notificados por vía telefónica.

Aínda que a historia estará exposta ata o 6 de xaneiro, aquelas persoas que se acheguen ata a Praza do Teucro para visitar a mostra do Conto de Nadal de Pontevedra terán as opcións de lela ou escoitala, ao dispoñerse dunha guía audiolibro cun código QR que, ao escanearse, reproducirá a historia en audio.

Ademais, haberá seis días nos que se celebrarán sesións de Contacontos a cargo da empresa ‘Onde viven os contos’ para que os máis pequenos poidan vivilo e desfrutalo como se dun espectáculo se tratase: Sábado 18 de decembro: 17:30 horas. Con intérprete de lingua de signos; o domingo 19 de decembro: 17:30 horas. Con intérprete de lingua de signos; o xoves 23 de decembro: 17:30 horas; o domingo 26 de decembro: 17:30 horas; o venres 31 de decembro: 12:30 horas e o martes 4 de decembro: 17:30 horas.