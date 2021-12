Portos vende a prezo de saldo catro iates abandonados en Beluso e Tragove

Iate " Joymi", abandoado en Beluso e posto á venda por Portos de Galicia por 4.400 euros © Portos de Galicia Barco "AndreajoUno", abandoado en Tragove e posto á venda por Portos de Galicia por 910 euros © Portos de Galicia Barco "Chola", abandoado en Tragove e posto á venda por Portos de Galicia por 658 euros © Portos de Galicia

Portos de Galicia ten aberto dous procesos de venda de embarcacións recreativas abandonadas nas dependencias portuarias galegas. Coincidindo co Black Friday, o departamento dependente da Conselleria do Mar subasta iates declarados abandonados na costa de Lugo e Pontevedra.

Nesta última, os interesados poderán poxar por catro naves ata o 24 de xaneiro, data na que se abrirán os sobres e adxudicaranse os barcos ao mellor ofertante.

Antes de poñelos á venda, Portos tivo que demostrar que se trataban de embarcacións abandonadas. Algo que logrou ao constatar que levaban máis de tres meses atracadas, amarradas, ancoradas ou depositadas en seco no mesmo lugar dentro do recinto portuario; sen actividade apreciable desde o exterior e sen que se abonaron as taxas correspondentes.

Tamén aquelas que non teñen matrícula ou non ofrecen datos suficientes para identificar á persoa propietaria e están en porto sen autorización teñen esa consideración de esquecidas.

O prezo de saída dos catro barcos postos á venda na provincia de Pontevedra, incautado un no porto de Beluso e os outros otres no de Tragove, en Cambados, sitúase entre os 658 e os 4.400 euros. Esta taxación correspóndese co valor residual que calcularon os técnicos do ente público, ao que se aplica unha porcentaxe de rebaixa de entre o 30 e o 60 %.

Aquelas persoas interesadas en poxar por algunha destas embarcacións deben acceder á web de Portos de Galicia e cumprimentar o formulario para a realización da oferta.

O documento debe presentarse nun sobre pechado e no seu parte exterior debe figurar o nome ou razón social da persoa que realiza a oferta, a lenda "venda directa de embarcación" e o nome do barco polo que poxa. Mentres que no interior deben incluír unha copia do DNI e o formulario da oferta.

Estes sobres deben presentarse en Rexistro de Portos en Santiago entre as 9 e as 14 horas ou por correo administrativo antes de que conclúa o prazo, que no caso das naves de Pontevedra será o 24 de xaneiro.

Entre os catro barcos postos á venda, o que parte cun prezo de saída máis alto é o "Joymi", un iate a motor do ano 2001, de 6,20 metros de eslora e 2,48 de manga. Atópase atracado no porto de Beluso e o prezo de partida é de 4.400 euros.

En segunda posición atópase o "Meigas Fora", un veleiro do ano 1981, de 9,73 metros de eslora e 3,40 de manga valorado inicialmente en 1.890 euros. Tamén no porto de Tragove atópase o "AndreajoUno", un iate construído no 1994, cunha eslora de 7,37 metros e unha manga de 2,60, taxado en 910 euros.

No mesmo lugar e por 658 euros pode conseguirse á "Chola", unha pequena embarcación a motor do ano 1989 cunhas dimensións de 4,39 metros de eslora e 1,75 de manga.